Є велика кількість депутатів, яких я вважаю своєю командою, – Разумков
Джерело:"Українська правда"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вкотре наголосив, що не збирається йти у відставку. Втім якщо таке рішення буде прийнято, він готовий залишитися в політиці.
Зокрема наразі він вже має свою команду в парламенті. Це люди, які готові працювати на користь нашої держави.
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Разумков зауважив, що з великою кількістю нардепів у "Слузі народу" він пройшов життєвий шлях, тривалістю в щонайменше 3 роки.
"У мене є велика кількість народних депутатів, яких я щиро вважаю командою. І навіть не лише своєю командою, а насамперед командою України", – розповів нардеп.
Разумков: Буду позафракційним нардепом, це нормальний процес
Спікер Ради підкреслив, що наразі є позафракційним депутатом. Адже голова парламенту не може бути представником будь-якої фракції.
Тому, якщо буде прийняте відповідне рішення парламенту, дійсно, я буду позафракційним народним депутатом, це нормальний процес. Багато колег є позафракційними. А далі подивимося,
– зазначив він.
Водночас політик не підтвердив і не спростував чутки про наміри формувати свою групу у парламенті з депутатів "Слуги народу". Лише відзначив, що кожен нардеп, який працює у стінах Верховної Ради, хотів би мати якесь майбутнє.
"Хтось пов'язує його з державною службою, з обраними посадами, з власним політичним майбутнім. Хтось пов'язує з групами, не групами, партіями, не партіями", – додав Разумков.Зверніть увагу! Інтерв'ю з Дмитром Разумковим було записано ще до запуску процеси його відставки, 30 вересня.
Разумкова можуть відправити у відставку: що відомо
- Давид Арахамія 30 вересня доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Сам очільник парламенту заявив, що не здивований такій ініціативі.
- Згодом прессекретарка спікера уточнила, що лист про відставку надійшов не від очільника фракції, а від усієї "Слуги народу".