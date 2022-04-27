Є видимі ушкодження деяких споруд, – глава МАГАТЕ розповів про візит до Чорнобиля

Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі із колегами 26 квітня відвідав території Чорнобильської АЕС. Він зауважив, що після окупації росіянами та є пошкодження деяких зі споруд.

Однак директор Міжнародного агентства з питань атомної енергетики не уточнив, наскільки сильної шкоди завдали російські війська. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ Гроссі з президентом України.

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Там продовжили працювати фахівці організації

Керівник МАГАТЕ зазначив, що до Зони відчуження з ним поїхала група фахівців. До неї входили технічні експерти з питань безпеки. Вони продовжили там працювати, щоб провести заміри радіації.

Я мав можливість подивитися на ситуацію. Там були певні викопні роботи навколо цієї зони. Також можу сказати, що є видиме пошкодження деяких споруд,

– сказав Рафаель Гроссі.

Він додав, що їхня організація не має впливу на військові рішення, які приймає якась із країн світу. Слід зауважити, що навіть викопування окопів у Зоні відчуження небезпечне. Адже це теж провокує підняття в повітря радіоактивних часток.

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