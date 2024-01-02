Є ймовірність пуску "Калібрів", – Ігнат
Ранок 2 січня в Україні недобрий – Росія запустила безліч ракет і продовжує це робити. Юрій Ігнат попередив про нові загрози.
За словами речника Повітряних сил, ситуація залишається напруженою, адже ворог продовжує атаки. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Деталі від Ігната
Є імовірність пуску "Калібрів" – Сили оборони спостерігають це радіолокаційно. Ворог застосовує різні типи озброєння, різні типи літаків. Мова про МіГ 31К і Х47м2 "Кинджал".
Бортів Ту-95 у повітрі було багато, ракет на Київ ворог запустив багато. Скільки саме "Кинджалів" запустили по Україні ранком 2 січня і скільки збила ППО, Повітряні сили повідомлять пізніше.
Просимо дочекатися завершення бойової роботи, відбою, тоді підіб'ємо підсумки. Сподіваюся, результати будуть успішними – не менш успішними, ніж минулої масованої атаки 29 грудня,
– завершив Ігнат.
Що відомо про атаку по Україні 2 січня
- Росія масовано атакувала наші міста з самого ранку. Під ударом опинилися переважно Київ і Харків.
- У Києві 16 постраждалих, у Харкові, на жаль, є загиблі.
- У столиці є перебої зі світлом і водопостачанням, на Подолі прорвало газову трубу.