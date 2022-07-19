Є загиблі й постраждалі: в ОВА повідомили деталі обстрілів Краматорська й Слов'янська

В обід, 19 липня, окупанти здійснили черговий авіаційно-ракетний удар по Краматорську. Влучання припало на самісінький центр міста.

Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. Вона також зазначила, що усім постраждалим вже надали необхідну допомогу.

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"Станом на зараз, відомо про одного загиблого, щонайменше. Також, ще 5 людей отримали поранення різного ступеню важкості. Частину із постраждалих доправили до лікарні, ще двоє людей отримали допомогу на місці", – розповіла Ігнатченко.

Проте, за словами речниці Донецької ОВА, на жаль, Краматорськ – не єдина гаряча точка.

Під ракетним обстрілом опинився і Слов'янськ, щонайменше 4 ракети влучили у приватний сектор міста. Там також мовиться про одного загиблого та двох поранених,

– резюмує Тетяна Ігнатченко.

Що відомо про обстріли Краматорська та Слов'янська

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що у Краматорську прогриміли гучні вибухи. Близько 14 години росіяни вдарили авіаційними ракетами по центральній частині міста. Кириленко розповів, що відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.

Також Глава Донецької ОВА зазначив, що у житлових багатоповерхівках через обстріли виникли пожежі.

Що відбувається на сході України – ситуація на фронті

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії 19 липня повідомили, що росія надалі прагне повністю захопити Донецьку область. Для свого наступу на Донбасі окупанти продовжують задіювати номінально 6 окремих армій.

Прогнозується, що оперативний темп та швидкість просування військ агресора, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.

У Генштабі ЗСУ зранку 19 липня повідомили про ситуацію на фронті. На Донбасі російські окупанти продовжили поливати вогнем наших захисників.

Зокрема, на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам'янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар'ївка.

Окрім того, поблизу Верхньокам'янського окупанти завдали авіаудару. росіяни вели штурмові дії поблизу Спірного, але успіху не мали та відійшли. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається вести наступ в напрямку Григорівки, де бойові дії тривають досі.

Дивіться відео про наслідки ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську



