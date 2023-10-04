Загиблі та травмовані українці: МЗС України уточнило інформацію про смертельну ДТП біля Венеції
Напередодні ввечері біля Венеції автобус з пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти орієнтовно 30 метрів. Українське Міністерство закордонних справ підтвердило інформацію, що серед пасажирів були українці.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вранці 4 жовтня підтвердив у коментарі 24 Каналу, що є загиблі та поранені громадяни України. Ще вночі італійські ЗМІ писали, що серед жертв є українці.
Дивіться також Біля Венеції автобус упав із мосту, загинуло близько 20 людей
Що відомо про українців, які потрапили у смертельну аварію
Орієнтовно о 12 годині 4 жовтня речник розповів, що італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, які постраждали в аварії біля Венеції.
За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо зазнали поранень. Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає,
– заявив Ніколенко.
Він також запевнив, що наші консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.
Що повідомляли раніше
Вранці Олег Ніколенко зазначав, що була інформація про п'ятьох загиблих українців та трьох поранених. Їм надавали необхідну медичну допомогу.
За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів,
– заявив Ніколенко.
За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже працювали щодо інциденту. Відомо, що аварія трапилась на трасі А4 поблизу Венеції.
Зокрема, тоді українські консули:
- взаємодіяли з італійськими правоохоронцями в контексті з'ясування усіх обставин ДТП;
- тримали на контролі лікування наших громадян;
- встановлювали зв'язок із родичами.
Варто зауважити, що італійські ЗМІ написали про 21 жертву внаслідок аварії біля Венеції.Редакція 24 Каналу щиро співчуває родичам загиблих та постраждалих.
Що відомо про смертельну аварію біля Венеції
- Ввечері 3 жовтня біля Венеції з мосту в населеному пункті Местре впав автобус. Він загорівся. Відомо, що внаслідок аварії загинула 21 людина, ще 15 – зазнали поранень. За даними місцевої преси, п'ятеро постраждалих – у важкому стані. Серед жертв є двоє дітей.
- Генеральний директор компанії La Linea Массімо Фьорезе, автобус якої розбився, запевнив, що транспорт був "новий", адже йому не було й року.
- Щодо водія розповів, що 40-річний Альберто Ріццотто був родом з Конельяно, що у провінції Тревізо. Він працював у компанії 5 – 6 років. Массімо Фьорезе підозрює, що водію стало погано. Адже на відео з місця трагедії видно, що під'їжджає транспорт, він гальмує і майже зупинився, коли врізався в огорожу та впав із мосту.
- Наразі поліція розслідує трагедію. Журналісти пишуть, що це могла бути хвороба водія, який також загинув у ДТП, або неправильний маневр на місці ремонту дороги.