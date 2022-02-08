Є загроза нових військових маневрів, – Макрон про тиск Росії на міжнародну спільноту

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війська Росії здійснюють тиск на міжнародну спільноту. Наразі є загроза нових військових маневрів. Про це він говорив і главі Кремля Володимиру Путіну.

Про це Макрон повідомив під час брифінгу після зустрічі з президентом Зеленським у Києві. Росія нарощує війська біля українських кордонів та на окупованих територіях України.

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Тиск на міжнародну спільноту здійснює Кремль, – Макрон

Сьогодні є військовий тиск на кордонах, зокрема загроза нових військових маневрів,

– сказав Макрон.

Французький президент наголосив, що своїми діями Кремль створює тиск на міжнародну спільноту. Про це Макрон сказав і президенту Росії Володимиру Путіну на зустрічі у Москві 7 лютого.

Макрон запевнив Україну у підтримці

Зазначимо, що Макрон під час зустрічі з Зеленським запевнив у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Також французький президент закликав українських громадян не реагувати на провокації, адже їхня мета – виключно дестабілізувати ситуацію.

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Про що домовились президенти Франції та України:

Макрон пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти використають для стабілізації української економіки.

Україна та Франція підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною.

Президенти домовились про залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів.

Політики обговорили перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема – нормандський формат.

Дивіться брифінг Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона: