Є загроза суверенітету України, – Маркарова впевнена, що США ним не поступляться

28 грудня 2021 , 12:34
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Джерело:

LB.ua

США та Захід активно працюють над дипломатичним шляхом стримування Росії. Такий варіант всіляко показують державі-агресорці.

Сполучені Штати Америки хочуть сфокусуватися на варіанті "А". Про це розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.

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Маркарова: Війна не є бажаним сценарієм

За її словами, для США і всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій.

Водночас є розуміння, що існує загроза українському суверенітету, і США не готові ним поступатися,
 – наголосила Маркарова.

Вона пояснила, що і Україна, і США працюють над дипломатичним варіантом "А", щоб не переходити до варіанту "Б". Це дають зрозуміти Росії.

Зауважимо! У ЗМІ вважають, що є кілька варіантів розвитку подій, якщо Росія піде в повномасштабний наступ.

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Автор: Анастасія Мигидюк