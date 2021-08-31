Є закон, і він буде працювати, – Разумков хоче почути реакцію Трухіна на скандал з ДТП

Дмитро Разумков сподівається, шо незабаром нардеп Олександр Трухін таки розповість про свою роль у скандальній ДТП на Київщині. Якщо підтвердяться деякі факти щодо аварії, то, вважає спікер, реакція має бути жорсткою.

Про це голова Верховної Ради повідомив під час брифінгу. Він наголосив, всі люди можуть потрапити у ДТП, проте у цьому випадку – інша ситуація.

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Разумков сподівається на неупереджене розслідування

Питання в іншому: якщо будуть підтверджуватися всі інші факти, які пов'язані з цією пригодою, реакція має бути жорсткою. Тут є закон, і він буде працювати. Сподіваюся, що розслідування буде максимально неупередженим, і я думаю, що тут не варто тримати паузу,

– зауважив Разумков.

Спікер вважає, що Трухін має сам вийти та розповісти, що відбулось. Лише це допоможе уникнути домислів. Сам Разумков обіцяв докласти зусиль, аби не було тиску на правоохоронців під час розслідування справи.

У США Трухіна парламент не делегував

Разумков прокоментував і ситуацію, що деякі ЗМІ видаляли інформацію щодо ДТП з Трухіним. Він закликав журналістів надати свідчення щодо цього правоохоронних органів.

Голова Верховної Ради також згадав і про начебто участь Трухіна у візиті президента України до США. Разумков наголосив, що парламент нардепів у відрядження не делегував.

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