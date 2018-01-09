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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Є українські топ-артисти, які по-мистецьки окупували Росію, але про них мовчать, – продюсер

21:21, 9 січня 8771 Читать новость на русском
Робота музиканта нічим не відрізняється від роботи офіціанта, журналіста або водія – вони такі ж громадяни, – Нікітін
Робота музиканта нічим не відрізняється від роботи офіціанта, журналіста або водія – вони такі ж громадяни, – Нікітін / Соцмережі

Деякі українські артисти не лише отримують нагороди у Росії, а проводять там повномасштабну гастрольну діяльність, однак про них немає жодного слова в українській пресі. Крім того, є імовірність, що існують певні домовленості щодо бойкотів, і ті, хто бойкотує, беруть участь в таких домовленостях.

Про це заявив відомий український продюсер і директор компанії Mamamusic Юрій Нікітін, передає "Гордон".

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За його словами, те, що відбувається між Україною і Росією, є жахливим.

"Однак це реальність, в якій ми всі зараз перебуваємо. Кожен свій вибір робить сам: що знімати, де грати, з ким взаємодіяти. Думаю, творчість повинна залишатися над усім. Але багато що залежить від позиції кожного конкретного артиста – це по-перше. А по-друге, проблема не була б такою гострою, якби вирішувалася спершу на законодавчому рівні. Як питання з Кримом", – підкреслює менеджер.

Водночас він додає, що робота музиканта нічим не відрізняється від роботи офіціанта, журналіста або водія – вони такі ж громадяни, як і всі інші, і повинні підкорятися загальним законам, а уряд повинен ці закони визначати та приймати, оскільки це його функція.

Щоправда, Нікітін стверджує, що позиція уряду є ще точно невизначеною щодо гастролей українських артистів в Росії, тому кожен трактує це по-своєму та в підсумку виходить плутанина.

Ще спостерігаються факти, коли в Росії виступає багато наших артистів, але тільки деякі з них бойкотують. Припускаю, що існують певні домовленості щодо бойкотів, і ті, хто бойкотує, беруть участь в таких домовленостях. А як це ще можна пояснити? Деякі українські топ-артисти беруть участь в головних церемоніях, отримують нагороди, проводять широкомасштабні рекламні кампанії та тури Росією, і ні слова в українській пресі. Тиша. Іншим варто раз десь з'явитися, викласти фото в своїх соціальних мережах , і понеслася,
– констатує продюсер.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Музика Україна – Росія Російські гастролери Новини культури
Джерело: 24 Канал
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