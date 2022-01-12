Єдине, що стримує Путіна, – Піонтковський пояснив агресію Росії проти України
Джерело:24 канал
Україна повинна отримати статус Основного союзника поза НАТО. Водночас зараз це не основне.
Набагато важливішим є зброя, яку треба отримати нашій державі. Про це в ефірі 24 каналу відзначив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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За його словами, статус Major Non-NATO Ally мають Ізраїль, Японія, Південна Корея. Україна теж повинна терміново отримати його.
Для України важлива зброя
Водночас зараз не зовсім важливі паперові речі. Значно важливішим є постачання озброєння для нашої держави.
Єдиним стримувальним моментом зараз є військова ціна втрат, яку понесе російська армія у випадку агресії,
– наголосив Піонтковський.
Він пояснив, що Україна зараз захищає вільний світ, якщо він ще залишився. Однак якщо Росія збільшить свою агресію, то Захід муситиме боротися із наслідками.
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