Єдине, що стримує Путіна, – Піонтковський пояснив агресію Росії проти України

12 січня 2022 , 03:28
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Джерело:

24 канал

Україна повинна отримати статус Основного союзника поза НАТО. Водночас зараз це не основне.

Набагато важливішим є зброя, яку треба отримати нашій державі. Про це в ефірі 24 каналу відзначив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, статус Major Non-NATO Ally мають Ізраїль, Японія, Південна Корея. Україна теж повинна терміново отримати його.

Для України важлива зброя

Водночас зараз не зовсім важливі паперові речі. Значно важливішим є постачання озброєння для нашої держави.

Єдиним стримувальним моментом зараз є військова ціна втрат, яку понесе російська армія у випадку агресії,
– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що Україна зараз захищає вільний світ, якщо він ще залишився. Однак якщо Росія збільшить свою агресію, то Захід муситиме боротися із наслідками.

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Автор: Анастасія Мигидюк