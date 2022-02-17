Єдиний союз для приєднання України, – Зеленський вчергове згадав про НАТО

Україна продовжує прагнути вступу в НАТО. Зараз про це говорять з усіма лідерами, особливо з тими, хто сумнівається.

Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна продовжує бути на шляху до Північноатлантичного альянсу.

До теми Чи завадять Україні вступити до НАТО загарбані Росією території

Зеленський: НАТО – позиція відкритих дверей

Як відзначив президент, для України вступ у НАТО є "позицією відкритих дверей". Проте на цьому шляху велика відстань. Мовиться про роки й місяці, особливо, якщо буде ескалація.

НАТО – єдиний по суті сьогодні з чинних союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що проходячи шлях до об'єднання, Україна має отримати систему гарантій. "Хоча б теоретично вона не має поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", – підкреслив президент.

Україна та НАТО: останній скандал

В інтерв'ю іноземним ЗМІ посол України у Великій Британії припустив, що Київ може відмовитися від членства в НАТО, якщо саме так вдасться запобігти війні.

Згодом у МЗС повідомили, що слова посла вирвали з контексту. Водночас Україна готова йти на будь-які формати діалогів, аби зберегти мир.

Президенту відреагував на слова Вадима Пристайка. Він зазначив, що курс в НАТО дійсно створює ризики для України, які пов'язані з реакцією Росії, але членство даватиме безпеку.

Цікаво – у НАТО були російські шпигуни: дивіться відео