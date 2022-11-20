Прокидаємось – усе розгромлене: окупанти жаліються на нічні диверсії вкраденого єнота

Російські військові вкрали єнота з Херсона, після чого поневолена тварина мстить окупантам. Вкрадений єнот влаштовує росіянам різноманітні диверсії.

Російські пабліки опублікували відео з окупантами, які вкрали єнота, пише 24 канал. Один з військовослужбовців Росії розповів про життя єнота в полоні.

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Вкрадений єнот громить житло окупантів

Тваринці, напевно, не дуже подобається перебувати в компанії російських терористів. Тому єнот влаштовує їм диверсії та громить їхні помешкання.

Звісно, любить і пакостити, як же без цього. Ось він, маленький диверсант. Нічні диверсії в нього відбуваються дуже часто. Вночі він громить просто в нас бунгало. Прокидаюся під ранок – у нас все бунгало розгромлене. Сміттєві пакети, щось розірване. Перевернуто догори дриґом,

– розповів окупант.

Окупанти на відео брешуть, що буцімто не крали єнота. Загарбники намагаються зіграти на почуттях, заявляючи, що єнот був покинутий.

Втім, це цинічна брехня, адже росіяни кидають на полі бою своїх товаришів. Відтак, чому раптом їм захотілося рятувати тварину? Крім того, відео з камер спостереження свідчать, що окупанти саме вкрали єнота, а не врятували.

Російські військові погрожують, що не повернуть єнота і назвали його нібито якимось символом так званої "спецоперації".

Росіяни обікрали херсонський зоопарк

Російські військові 11 листопада офіційно втекли з правобережжя Херсонської області через потужний тиск ЗСУ. Традиційно відступ військ Росії супроводжувався крадіжками.

13 листопада стало відомо, що росіяни вивезли з Херсонського зоопарку більшість тварин. Звірі опинилися в тимчасово окупованому Криму. Серед відповідальних за крадіжку тварин – директор кримського парку левів "Тайган" Олєг Зубков та гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо.

Зубков – колишній регіонал, який після окупації Криму Росією пішов на співпрацю з росіянами та вступив до лав партії "Єдина Росія". Він вже безглуздо виправдовується за крадіжку тварин.

У мережі навіть з'явилося відео, як росіяни викрадають єнота. Після цього в Україні заявили, що готові віддати в обмін за єнота полонених російських військових.

Також українці пропонують віддати за єнота пам'ятник Катерині ІІ з Одеси. Відповідну петицію створили на сайті Офісу Президента.

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