"Нам потрібно бути готовими до довгого шляху": Столтенберг зробив заяву щодо війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився стосовно перебігу війни в Україні. Він вважає, що бойові дії в Україні триватимуть довго. Основне із його заяви передає 24 Канал.

Журналісти пов'язують заяву Столтенберга зі статтею Валерія Залужного у журналі The Economist. У ній головнокомандувач Збройних сил України висловив свою думку щодо ситуації на полі бою. За словами Залужного, Україна потребує технологічного рішення, інакше загрузне в позиційній війні.

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Що в НАТО думають про війну в Україні

Столтенберг висловився так: було ясно, що війна не буде легкою. Росіяни встигли вибудувати міцні укріплення та замінувати лінії оборони. І все ж українські захисники відвойовують наші території.

Ми повинні бути готовими до довгого шляху. За своєю природою війни є непередбачуваними. Однак ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане із ситуацією на полі бою,

– говорить Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО схвалює військову підтримку України та вважає, що саме вона буде гарантією суверенітету України. Те, що Захід надає нашій державі таку підтримку, має переконати Путіна, що він не здобуде перемогу на полі бою.

Чи натисне Столтенберг на німців

Медійники звертають увагу на те, що Столтенберг зустрівся із Олафом Шольцем і мав говорити із з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Але він не висловив чітку позицію щодо того, чи повинен німецький уряд передати Україні крилаті ракети Taurus. Генсек НАТО сказав, що питання поставок – це "національне рішення", і привітав передачу Україні крилатих ракет із Великої Британії і Франції.

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Як бачать ситуацію в Україні

Михайло Подоляк вважає, що якщо Росія не зазнає поразки, війна перейде в заморожений конфлікт. Тож треба скоригувати стратегію і тактику, щоб нівелювати ті переваги, які ще має держава-агресор.