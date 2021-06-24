Єрмак поруч зі мною не просто так, – Зеленський

Володимир Зеленський запевнив, що довіряє главі Офісу Президента Андрію Єрмаку. Глава держави зізнався, що отримує від Служби безпеки України інформацію про своє отосення.

Зеленський додав, що тут питання не про недовіру. Все тому, що до Єрмака у СБУ та української розвідки немає претензій.

До речі Не новина, – Зеленський заявив, що Медведчук торгував з окупантами разом з Порошенком

Зеленський позитивно характеризує Єрмака

За словами президента, Єрмак – потужний менеджер та патріот України, який працює 24/7.

Єрмак поруч зі мною не просто так. Я довіряю цій людині,

– додав Зеленський

Ім’я Єрмака лунало у скандалі з "вагнерівцями"

У Зеленського запитали, чи міг Єрмак бути причетний до витоку інформації про нібито спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".

Зеленський навів приклад, як у Білорусі посадили літак з блогером Романом Протасевичем. Він сказав, що такі спецоперації призводять до ізоляції країни.

"Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – ідея інших країн і те, що Україну максимально затягували в це питання – правда", – підсумував президент.

Зверніть увагу! Єрмак раніше теж спростував інформацію про те, що українські спецслужби розробляли операцію щодо вагнерівців у Білорусі. Він назвав це "добре продуманою і спланованою дезінформаційною кампанією".

До речі, має вийти розслідування Bellingcat про операцію з затримання найманців ПВК "Вагнера".