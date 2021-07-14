Єрмак заявив про новий саміт "нормандської четвірки"
Джерело:фейсбук Андрія Єрмака
Саміт "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Сході України може відбутися вже найближчим часом. Німеччина, Франція та Україна мають говорити "єдиним голосом".
Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Однак він чітко не вказав, чи має на увазі саміт лідерів держав, чи зустріч політичних радників.
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Що відомо про саміт
За словами Єрмака, одним з механізмів для досягнення миру на Донбасі повинен бути проєкт "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією. Варто зауважити, що Україна його підтримала.
Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом,
– заявив глава Офісу Президента.
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