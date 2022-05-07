Єрмак заявив, що сьогоднішня евакуація з "Азовсталі" була дуже важкою

Україні вдалося здійснити третю евакуацію мирних мешканців Маріуполя, зокрема і з "Азовсталі". Організація та втілення евакуації були дуже складним завданням.

У Запоріжжя прибули чергові мирні мешканці Маріуполя, яких вдалося врятувати з-під ворожих обстрілів. Росіяни не дали спокійно вивезти цивільних та обстріляли евакуаційне авто.

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Евакуація була важкою

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, російські окупанти робили все можливе, щоб зірвати евакуацію. Підлість ворога вдалося подолати – до Запоріжжя прибула чергова колона з врятованими маріупольцями.

Сьогодні евакуація людей з меткомбінату "Азовсталь" була дуже важкою. росіяни постійно створювали провокації, не припиняли вогонь, продовжували бої,

– повідомив Єрмак.

Він зазначив, що попри підступи ворога з підприємства вдалося врятувати 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Також він додав, що операція з порятунку людей продовжиться, і це стосується як цивільних, так і незламних захисників Маріуполя, подвигом яких захоплюється увесь світ.

Ситуація на "Азовсталі": останні новини героїчної оборони Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокада Маріуполя – це спроба росіян заморити людей голодом. Він підкреслив, що діяння російської армії – це не воєнні дії, а тероризм, катування та злочин проти людяності. Він також закликав партнерів надати Україні відповідну зброї, яка б дала можливість деблокувати місто.

Про те, що військовий сценарій деблокади Маріуполя наразі неможливий, повідомив і радник голови ОП Олексій Арестович. Він зазначив, що Україна робить усе можливе на політичному та дипломатичному рівнях, щоб врятувати наших героїв.

Під час евакуації з Маріуполя російські окупанти обстріляли один з автомобілів. На жаль, внаслідок цинічної атаки рашистів є загиблий та поранені. Мужні захисники Маріуполя показали жахливі наслідки цієї ворожої атаки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш повідомив про те, що завдяки проведенню операції з порятунку людей з Маріуполя у перші два етапи вдалося евакуювати вже понад 500 мирних українців.

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