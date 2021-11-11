Єрмак зустрівся з радником Байдена: говорили про напругу на кордоні

11 листопада 2021 , 15:10
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Джерело:

Офіс Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілись у США з радником Байдена з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном. Обговорили ситуацію на українському кордоні.

Саллівану розповіли про кроки, які здійснює Україна для врегулювання процесу перемовин. Також політики говорили про взаємодію у політичній, безпековій та економічній сферах. 

До речі Кулеба і Єрмак обговорили з Нуланд ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону

"Північний потік-2" та енергобезпека

Крім того, обговорили питання енергетичної безпеки в Україні та в Європі, а також "Північний потік-2". Наголосили на недопущенні використання Росією газопроводу для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.

Єрмак переконаний, що підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США посилить співпрацю у сфері безпеки й оборони.

Зверніть увагу! Кулеба з Єрмаком також зустрілись у Вашингтоні із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. З нею також говорили про напружену ситуацію на кордоні.

Що відбувається біля українського кордону

Автор: Ольга Музика