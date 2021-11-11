Єрмак зустрівся з радником Байдена: говорили про напругу на кордоні

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілись у США з радником Байдена з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном. Обговорили ситуацію на українському кордоні.

Саллівану розповіли про кроки, які здійснює Україна для врегулювання процесу перемовин. Також політики говорили про взаємодію у політичній, безпековій та економічній сферах.

До речі Кулеба і Єрмак обговорили з Нуланд ситуацію на Донбасі та вздовж українського кордону

"Північний потік-2" та енергобезпека

Крім того, обговорили питання енергетичної безпеки в Україні та в Європі, а також "Північний потік-2". Наголосили на недопущенні використання Росією газопроводу для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.

Єрмак переконаний, що підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США посилить співпрацю у сфері безпеки й оборони.

Що відбувається біля українського кордону

Американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до українського кордону. Видання Politico нещодавно оприлюднило супутникові фотографії, які нібито свідчать про це.

Однак в розвідці заспокоювали, що сил окупантів не побільшало.

У Міноборони теж зазначили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та техніки не було.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав інформацію про перекидання військ "свідомою дезінформацією".

Пізніше у Володимира Зеленського пояснили, що біля кордону відбулися "не так кількісні, як якісні зміни", тобто певне підсилення там таки триває.

Кулеба з Єрмаком також зустрілись у Вашингтоні із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. З нею також говорили про напружену ситуацію на кордоні.