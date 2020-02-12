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      Єрмак назвав умови для проведення виборів на Донбасі

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      Єрмак: Хочемо виборів на Донбасі, але є умови / pravda.com.ua

      Новопризначений голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вважає цілком логічним, аби вибори восени відбулися на усій території України, а зокрема і на Донбасі. Втім для цього є декілька умов, без виконання яких це буде неможливим.

      Зі свого боку українська влада готова виконати усі домовленості, які були досягнуті, найперше у Парижі, зазначив Андрій Єрмак під час свого брифінгу.

      Важливо: Перший брифінг нового голови ОП Андрія Єрмака: повне відео

      У нас є чіткий план, що повинно відбутися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли пройти на усій території України. Відповідно до українських законів. Я б не став говорити про якісь компроміси,
      – підкреслив голова ОПУ.

      За його словами, компроміси можуть бути під час перемовин, але це вже неодноразово обговорювалося.

      "Я вже казав і буду говорити, що готовий говорити з усіма патріотичними адекватними розумними силами у цій країні. Якщо треба буде 10-20 разів повторити, наприклад, що таке формула Штайнмайєра або який у нас план, я буду говорити з усіма", – запевнив Андрій Єрмак.

      Зокрема, це стосується і політичних сил у парламенті, і суспільства. Мовляв, немає нікого, з ким влада сьогодні не готова говорити, пояснюючи свою позицію.

      До слова: Вибори на Донбасі плануємо провести на 100% за українським законодавством, – Єрмак

      Окремо він прокоментував заяву лідера "Слуги народу" Давида Арахамії, який сказав, що воду у Крим можна було б пустити в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

      Я теж вчора зміг лише прочитати це в Інтернеті. Сподіваюся, що сьогодні побачу Давида і спитаю, що він мав на увазі. Але можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії,
      – пояснив голова Офісу Президента.

      Що відомо про резонансну заяву Арахамії?Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вважає допустимим компромісом відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

      Він підкреслив, що пішов би на такий крок, бо у Криму воду використовуватимуть і громадяни України.

      Секс-скандал у Росії: "статевий контакт" вчительки й 15-річного учня потрапив на відео
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Офіс Президента Війна на Донбасі Місцеві вибори 2020 Анексія Криму Давид Арахамія
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