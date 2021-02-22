В ЄС визначили подальші кроки: чи накладуть на Росію нові санкції

Глави МЗС країн Євросоюзу під час засідання 22 лютого узгодили подальші дії у питанні Росії. Політики домовилися працювати над санкціями проти Росії.

Поштовхом до цього став арешт російського опозиціонера Олексія Навального, а також переслідування опозиції.

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Що відомо про нові санкції проти Росії

Міністри закордонних справ ЄС погодились просувати вперед роботу над новими санкціями проти Росії після ув'язнення Навального. Наступними тижнями мають визначити правові рамки та конкретний список осіб, до яких застосують санкції.

Новий санкційний механізм ЄС, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів та обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз залучить його.

Раніше міністр Австрії з європейських і закордонних справ Александер Шалленберг заявив, що санкції проти Росії отримають широку підтримку. Він додав, що перелік осіб, проти яких застосують санкції, повинен бути дуже грамотним як в політичному, так і в юридичному плані.

Реакція Росії

Посол Росії при ЄС Владімір Чижов одразу заявив, що Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо Євросоюз піде на нові санкції.