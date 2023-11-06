У ЄС заперечують, що нібито почали обговорювати з Києвом можливість переговорів із Росією, - ЗМІ
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Останнім часом у медіа багато обговорюють закулісні, неформальні вмовляння розпочати мирні переговори з Росією. До цього Україну нібито схиляють західні партнери.
Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба рішуче заперечує такі "переговори". Він каже, що за закритими дверима ніхто не веде переговори з Москвою. Росія має спершу вивести свої війська, щоб Україна почала з нею говорити.
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У ЄС спростовують тиск на Україну
У понеділок 6 листопада у Брюсселі один із високопоставлених європейських дипломатів анонімно розповів журналістам, що таких перемовин немає.
Якби це була правда, я про це знав би,
– наводять у ЗМІ слова джерела.
Натомість у ЄС хочуть підтримати нашу державу в її вступі до Європейського Союзу.
"Ми не маємо чекати закінчення війни для того, щоб Україна готувала себе до членства. Це те, що Україна хоче робити, і ми її в цьому підтримаємо", – висловився співрозмовник.
F-16 у дорозі
А от військову допомогу Захід продовжує надавати. Анонімний дипломат каже, що "допомога вже в дорозі", і неабияка.
Це – знаменитий F-16, який значно підвищить можливості української армії,
– обіцяє він.
Гучна стаття Залужного
- Ці винищувачі мають стати відповіддю на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у The Economist. У ній Залужний констатував патову ситуацію на полі бою і висловив переконання, що для виходу з глухого кута Україні потрібна сукупність технологічних рішень. Адже ті самі FPV-дрони, наприклад, використовують і росіяни. Оскільки сучасні технології є в обох сторін, то війна ризикує стати окопною, як у Першу світову.
- Іншою тезою у статті була та, що Росія має перевагу в небі, а Україна потерпає від цього. Проте головнокомандувач вважає, що F-16 уже не будуть такими ефективними – їх треба було поставити раніше.
- Імовірно, стаття була сигналом для європейських партнерів.
- Володимир Зеленський прокоментував статтю Залужного. Він не погодився, що війна зайшла у глухий кут, і навів приклад торішньої ситуації зі звільненням Харківщини та Херсонщини. Тоді теж багато хто думав, що ситуація патова і просування неможливе, та ЗСУ довели, що це не так.
- Але президент згоден із Залужним у тому, що нам конче потрібна перевага в повітрі. Якщо вона є, то солдати, за словами Зеленського, "ідуть, біжать у контрнаступ". Без контролю неба Україна звільняє свої території дуже повільно, бо береже життя людей.
- Також Зеленський сказав, що на нього ніхто не тисне стосовно переговорів.