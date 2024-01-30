Дуже гарний сигнал, – політтехнолог припустив задум ЄС щодо Угорщини

29 січня до Ужгорода прилетів міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Він не пояснив чітку позицію Угорщини щодо виділення Україні 50 мільярдів євро. Однак ЄС усіма способами намагається дотиснути Будапешт.

Достеменно невідомо, чи Угорщина таки блокуватиме виділення коштів для України. Втім у Євросоюзі чітко дали зрозуміти, що таке рішення може обернутись для них катастрофою. Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Демократії проти диктатур

У The Financial Times написали про те, що Євросоюз може використати план з повалення угорської економіки, якщо країна не проголосує за виділення допомоги Україні. Після цього, Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить фінансувати пакет допомоги Україні з бюджету ЄС перед екстреним самітом 1 лютого.

Всі вектори поступово сходились до цієї дати, щоб дотиснути позицію Угорщини. Адже Словаччину вдалося переконати. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїжджав до Ужгорода та підтвердив, що не перешкоджатиме допомозі України.

Мені дуже неймовірно потішила ця стаття Financial Times. Що відбувається у війні з політичної точки зору? Диктатури мобілізувались, домовились – Росія, Іран, Північна Корея, за спиною, можливо, Китай. У них все виходить. А в демократії все навпаки. Сьогодні йде протистояння диктатури та демократії,

– зауважив Миайхло Шейтельман.

У Росії через війну система управління почала давати збій у багатьох речах, починаючи від цін на яйця, завершуючи колапсом ЖКГ. Це відповідним чином зачепило й інші диктатури. Однак потрясіння стались і в демократій.

Зокрема, у Сполучених Штатах Дональд Трамп використовує вибори у власних цілях. Проблема на кордоні з Мексикою зачепила й Україну, для якої через це досі не виділили фінансування.

Питання у тому, хто першим зможе склеїти ці тріщини. Чиясь конструкція виявиться надійнішою – диктатура або демократія. Якщо європейські країни справді вирішили "замочити" Угорщину, у демократичний спосіб, то це уже цікаво. Нарешті ми дочекались того, що демократії об'єднались. Те, що відбувається, – дуже хороший сигнал,

– наголосив політтехнолог.

Остаточний результат стратегії Європейського Союзу буде відомий уже в четвер, 1 лютого.

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