Євросоюз може схвалити санкції щодо Росії через Навального у березні, – журналіст

Європейський Союз у березні може схвалити санкції щодо Росії. Усе через через численні порушення прав людей, зокрема ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що над санкціями щодо Росії почали працювати ще минулого тижня. Як він зазначив, наразі варто чекати на певну політичну домовленість щодо цього питання.

Читайте також Треба захищати російськомовних: у Кремлі пояснили обіцянку Путіна "не кидати Донбас"

Коли можуть схвалити санкції

Журналіст припустив, що офіційне схвалення санкцій щодо Росії відбудеться на саміті Європейського Союзу в березні 2021 року.

Санкції ЄС в роботі з минулого тижня. Вони не будуть готові до засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 22 лютого. Тоді буде якась політична домовленість,

– зазначив Йозвяк.

Парламент Естонії закликав держави Європейського Союзу на міжнародному рівні посилити санкції проти Росії. Це потрібно зробити, щоб змусити її виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема щодо прав людини. Детальніше про це – читайте тут.

До теми Китай завдяки Росії поширював фейки про те, що COVID-19 – біологічна зброя США: розслідування

Ув'язнення Навального: коротко