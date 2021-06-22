Розплата за авіатероризм: ЄС не виключає нові санкції проти Білорусі

У Євросоюзі не виключають, що доведеться ввести 5-ий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. У Брюсселі вважають, що це єдиний спосіб вплинути на те, що відбувається у Білорусі.

ЄС та США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка 21 червня. У Брюсселі не виключають, що за четвертим пакетом обмежень може бути і п'ятий. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

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До такого висновку дійшли на Раді міністрів ЄС 21 червня. Іншого способу впливати на режим Лукашенка, відповідальний за події в Білорусі, у Брюсселі не бачать.

Коротко про нові санкції ЄС та США

Вашингтон запровадив санкції проти 16 громадян Білорусі і 6 правоохоронних організацій.

ЄС увів обмеження проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб. У переліку – родина Олександра Лукашенка.

На аналогічний крок пішли Канада і Велика Британія. Вони теж ввели санкції проти Білорусі.

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