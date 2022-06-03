ЄС не визнаватиме російських паспортів, які окупанти роздають жителям Херсонщини і Запоріжжя

Євросоюз засуджує спроби Росії анексувати окуповані райони України. У ЄС зауважили, що це порушення міжнародного права і країни-члени Союзу не визнаватимуть такі паспорти.

Наразі Росія намагається насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області. Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюз не визнає російських паспортів, виданих у цих регіонах.

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ЄС наголошує, що не визнає видані окупантами паспорти

Наприкінці травня Путін видав указ "про спрощення процедури надання громадянства Росії" та видачі російських паспортів громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також українським дітям, які не перебувають під опікою у батьків.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель засудив цей процес і наголосив, що Євросоюз не визнає російські паспорти.

Усіх винних притягнуть до відповідальності

У документі, оприлюдненому 3 червня, зазначається, що Євросоюз рішуче засуджує будь-які спроби Росії змінити статус українських територій й замінити демократично обрані та легітимні українські адміністрації. Тож Росія, її політичне керівництво та всі причетні до порушення міжнародних норм та міжнародного права будуть притягнуті до відповідальності за ці незаконні дії.

Євросоюз також засуджує спроби ввести в обіг російський рубль паралельно з українською гривнею і ввести російську програму навчання і змінити мову викладання в школах на тих територіях Херсонської та Запорізької областей, які наразі перебувають під незаконним контролем російських військ, що вторглися,

– йдеться в заяві.

Боррель наголосив, що ЄС непохитний у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Він вкотре закликав Росію вивести всі війська та військову техніку з території України у її міжнародно визнаних кордонах.

Яка ситуація на Херсонщині та на Запоріжжі

25 травня Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на захоплених територіях Кремль хоче провести так званий "референдум". Окупанти відмовилися від загарбання обласного центру та планують "перенести столицю" до захопленого Мелітополя.

Окупанти в Херсоні вже захопили паспортні сервіси та розпочинають видачу містянам російських паспортів. Окрім цього, російські загарбники обмежують пересування людей та проводять "фільтраційні" заходи.

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