ЄС планує "швидко працювати задля подальшого збільшення військової підтримки" України

У Євросоюзі заявили, що "швидко" працюватимуть над збільшенням військової підтримки України та обіцяють й надалі надавати країні фінансову допомогу

Про це заявили члени Європейської ради у пресрелізі, опублікованому після першого дня саміту ЄС, який відбувся 23 червня.

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У Європейській раді наголосили, що хочуть допомогти Україні відстояти своє право на самооборону від агресії Росії.

Європейський союз, як і раніше, твердо відданий наданню подальшої військової підтримки, щоб допомогти Україні здійснити своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та захищати свою територіальну цілісність. З цією метою Європейська рада закликає Раду оперативно працювати над подальшим збільшенням військової підтримки,

– мовиться у пресрелізі.

У ЄС вкотре звернулися до Росії

Європейська рада закликала Росію "негайно припинити націлюватися на сільськогосподарські об'єкти та вивіз зернових" з України. Також у ЄС закликали країну-агресорку розблокувати Чорне море, зокрема порт Одеси, щоб дозволити експорт зерна та комерційні судноплавні операції, звинувачуючи Росію у глобальній кризі продовольчої безпеки.

Росія, використовуючи продовольство як зброю у своїй війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала,

– мовиться у повідомленні.

Білорусь теж не уникне відповідальності

Європейська рада засудила напади Росії на цивільне населення та громадянську інфраструктуру, додавши, що "необхідно дотримуватися міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо поводження з військовополоненими".

Росія, Білорусь і всі, хто несе відповідальність за військові злочини та інші найбільш серйозні злочини, будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права,

– наголосила Європейська рада.

Україна отримала статус кандидата в ЄС

23 червня європейські лідери схвалили історичне рішення – Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

В Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

Разом з Україною статус кандидата на вступ до Євросоюзу надали Молдові. Натомість Грузії статусу кандидата не надали. Глава голова Європейської ради Шарль Мішель сказала, що це може статися, якщо країна зробить кілька важливих кроків.

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