Навіть не половину: Зеленський розповів, скільки з мільйона снарядів ЄС надав Україні

Нашому війську надзвичайно потрібні снаряди. Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Євросоюзу навіть не половину від того, що обіцяли надати.

Детальніше про ситуацію зі снарядами глава держави 26 лютого розповів під час спільної з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим пресконференції, передає 24 Канал. Володимир Зеленський відповідав на питання, яке стосувалося затримок половини допомоги від Заходу.

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Скільки снарядів отримала Україна

Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль,

– констатував Володимир Зеленський.

Боєприпаси не надходять вчасно

Зауважимо, що напередодні відбувся форум "Україна. Рік 2024". Під час нього міністр оборони Рустем Умєров заявив, що половина підтримки, яку країни Заходу надають нашій державі, не надходить своєчасно. Це стає причиною втрати як особового складу Збройних Сил України, так і територій нашої країни.

Додамо, що 24 лютого Дмитро Кулеба провів зустріч з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Після неї очільник МЗС зазначив, що до кінця березня Україна отримає нову партію артилерійських снарядів від Євросоюзу.

артилерійських снарядів від Євросоюзу. Цікаво, що Петр Павел, президент Чехії, раніше заявив, що його країна знайшла шлях, який дозволить передати близько 800 тисяч артилерійських снарядів нашій державі.

На фоні цієї інформації журналісти, посилаючись на джерела у канадському оборонному відомстві, повідомили, що Канада дала зрозуміти, що готова підтримати ініціативу, озвучену Чехією. Як зазначають джерела, країна може виділити до 30 мільйонів канадських доларів, щоб втілити у життя план, запропонований Петром Павелом.

щоб втілити у життя план, запропонований Петром Павелом. До слова, під час пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський констатував, що через повномасштабну війну Росії проти України артилерійські снаряди у ціні зросли у п'ять разів. Він також зазначив, що наша держава наразі буквально бореться за кожен боєприпас.

Раніше Європейський Союз обіцяв надати Україні мільйон боєприпасів калібру 155 міліметрів. Напередодні до нашої держави завітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Під час пресконференції вона зазначила, що відповідне озброєння остаточно доставлять не до березня 2024 року, а до кінця поточного року.