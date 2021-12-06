ЄС продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік
6 грудня 2021 , 13:36Читать новость на русском
Джерело:Рада ЄС
Євросоюз ще на 1 рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини. Обмеження стосуються причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Ці санкції проти Москви в ЄС вперше запровадили у 2020 році. Тепер їх вирішили продовжити.
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Санкції ЄС проти Росії продовжили
Рада Євросоюзу прийняла рішення продовжити санкції проти Росії за порушення прав людин. Вони діятимуть до 8 грудня 2022 року.
Наразі під обмеженнями перебувають 14 фізичних і 4 юридичних осіб.
У санкційний список потрапили
- глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін,
- генеральний прокурор Ігор Краснов,
- глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников,
- очільник Росгвардії Віктор Золотов.
Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Крім того, посадовці не можуть зберігати фінансові активи в банках країн ЄС.
Отруєння та ув'язнення Навального: головне
- Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року. Російські медики відкинули версію отруєння. Однак європейські експерти підтвердили, що опозиціонера отруїли "Новачком".
- Навальний 17 січня 2021 року повернувся у Москву з Німеччини. Там він лікувався та проходив реабілітацію після отруєння.
- У лютому 2021 року політику ухвалили вирок – він має відбути у колонії 2 роки 8 місяців.
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