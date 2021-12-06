ЄС продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік

6 грудня 2021 , 13:36
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Джерело:

Рада ЄС

Євросоюз ще на 1 рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини. Обмеження стосуються причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Ці санкції проти Москви в ЄС вперше запровадили у 2020 році. Тепер їх вирішили продовжити.

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Санкції ЄС проти Росії продовжили

Рада Євросоюзу прийняла рішення продовжити санкції проти Росії за порушення прав людин. Вони діятимуть до 8 грудня 2022 року.

Наразі під обмеженнями перебувають 14 фізичних і 4 юридичних осіб.

У санкційний список потрапили

  • глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін,
  • генеральний прокурор Ігор Краснов,
  • глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников,
  • очільник Росгвардії Віктор Золотов.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Крім того, посадовці не можуть зберігати фінансові активи в банках країн ЄС.

Отруєння та ув'язнення Навального: головне

  • Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року. Російські медики відкинули версію отруєння. Однак європейські експерти підтвердили, що опозиціонера отруїли "Новачком".
  • Навальний 17 січня 2021 року повернувся у Москву з Німеччини. Там він лікувався та проходив реабілітацію після отруєння.
  • У лютому 2021 року політику ухвалили вирок – він має відбути у колонії 2 роки 8 місяців.

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Автор: Наталія Пристанська