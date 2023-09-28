ЄС подовжує тимчасовий захист для українських біженців у Євросоюзі до березня 2025 року

Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України. Він триватиме щонайменше до 5 березня 2025 року.

Рада ЄС погодилася продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від російської агресії, до 4 березня 2025 року. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Ще до цього Різдва: президентка Європарламенту зробила потужну заяву про Україну у ЄС

ЄС підтримуватиме українців стільки, скільки потрібно

Фернандо Гранде-Марласка Гомес, виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Іспанії, зазначив, що ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно. Він підкреслив, що продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли притулок у ЄС.

Ми погодилися продовжити тимчасовий захист ще на один рік до березня 2025 року для всіх українських громадян, які вимушені покинути свою країну, як і понад 4 мільйони українців, в основному жінкам, яким ми вже надали тимчасовий захист,

– сказав Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

За його словами, це "один з найбільших моментів солідарності, який спостерігали в ЄС". Відповідаючи на питання кореспондентки 24 каналу, Гранде-Марласка Гомес заявив, що наразі немає альтернативного рішення для українців після завершення тимчасового захисту у 2025 році.

Що таке тимчасовий захист? Це механізм ЄС, який активується у виняткових обставинах масового надходження біженців. Система забезпечує негайний та колективний (без необхідності розгляду індивідуальних заяв) захист переміщених осіб, які не мають можливості повернутися до країни свого походження. Мета полягає в тому, щоб полегшити тиск на національні системи надання притулку та дозволити переміщеним особам користуватись узгодженими правами на всій території ЄС.

Механізм тимчасового захисту активували 4 березня 2022 року – через кілька днів після того, як російські збройні сили розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну. Згодом його автоматично продовжили ще на один рік.

Зазначимо, що директива про тимчасовий захист може бути продовжена максимум на 3 роки – до 4 березня 2025 року. У разі продовження повномасштабної війни у Брюсселі мають запровадити альтернативний механізм, аби українські переселенці змогли перебувати в ЄС.

Будемо сподіватися, що це не буде необхідним, і що кожен зможе якнайшвидше повернутися до своєї країни й жити в мирі та безпеці. Але очевидно, що з першого ж моменту ми вже думаємо про будь-яку альтернативу,

– сказав Гранде-Марласка Гомес.

Скільки біженців з України зараз в ЄС

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон підтвердила, що в ЄС залишаються приблизно 4 мільйони українців зі статусом тимчасового захисту і ці дані є стабільними.

Перетин кордонів між Україною та ЄС становить приблизно 250 тисяч осіб на тиждень, більш-менш однаково в обох напрямках. Є деякі сезонні зміни у зв’язку з Різдвом, літом і так далі, але і тут все більш-менш стабільно,

– сказала вона.

Ілва Йоганссон зазначила, що українці успішно інтегруються в європейський ринок праці. За її словами, в багатьох країнах-членах ЄС більша частина бенефіціарів тимчасового захисту вже інтегровані в ринок праці.

Цифри, які ми маємо від країн-членів ЄС, свідчать, що у нас є щонайменше 750 000 осіб, які вже працюють, і близько 350 000 осіб, які беруть участь у діяльності державних служб зайнятості. Але я думаю, що насправді цифри, ймовірно, вищі, тому що не про все повідомляється,

– зазначила представниця Єврокомісії.

Які права мають люди українські переселенці в ЄС

резиденцію;

доступ до ринку праці та житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

Рада ще має офіційно ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту. Це відбудеться після юридичного "очищення" та переклад на всі мови ЄС.