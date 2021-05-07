Російська блокада на Чорному морі загрожує дестабілізацією в усьому регіоні, – ЄС

У Євросоюзі наголосили, що російська блокада окремих регіонів у Чорному морі є порушенням суверенітету України. Окрім того, обмеження можуть дестабілізувати безпекову ситуацію в усьому регіоні.
Джерело:Укрінформ
Заяву ЄС озвучили під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ. Особливо наголосили, що підтримка суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів з боку ЄС є непохитною.
Зауважте Загроза є безпрецедентно великою, – Кулеба про агресію Росії в Азовському морі
Блокада Чорного моря до жовтня 2021 – це черговий вияв порушення територіальної цілісності України.
Це закриття, разом із продовженням мілітаризації незаконно анексованого Кримського півострова, може дестабілізувати безпекову ситуацію не лише в Україні, а й у Чорноморському регіоні та за його межам,
– наголосили у ЄС.
Окрім того, у заяві мовиться, що ЄС залишиться відданим політиці невизнання окупованого Криму російським.
Блокада на Чорному морі: що відомо
- Росія 24 квітня закрила 3 регіони Чорного моря для іноземних кораблів.
- Обмеження триватимуть щонайменше до 31 жовтня.
- Жертвами блокади стала ділянка акваторії уздовж узбережжя Криму (від Севастополя до Гурзуфа), прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова та невелика ділянка біля західного краю Криму.