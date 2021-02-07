В ЄС різко засудили вислання дипломатів з Росії: Боррель відвідав Москву

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель 4 – 6 лютого відвідав столицю Росії. Під час робочої поїздки він поговорив з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Розмова стосувалася вигнання дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції з Росії.
Джерело:ЄС
У Москві Боррель зауважив, що на цьому тлі відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних.
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Жозеп Боррель наголосив, що дипломатичні канали для обміну думками мають залишатися відкритими.
Я проінформую своїх колег з ЄС про підсумки мого візиту до Ради у закордонних справах 22 лютого, де ми проведемо спеціальне обговорення відносин між ЄС і Росією напередодні стратегічних дебатів на березневій Раді Європи,
– мовиться у повідомленні.
Також глава дипломатії ЄС підкреслив, що європейські дипломати не вели діяльність, яка є несумісною з дипломатичним статусом. Раніше Боррель засудив намір Росії вислати з країни європейських дипломатів та закликав переглянути це рішення.
Реакція інших країн на вислання дипломатів ЄС
- У МЗС України висловили солідарність з європейськими дипломатами, яких висилають з Росії. У відомстві наголосили, що таке рішення суперечить Віденській конвенції. Це лише черговий приклад брутального порушення з боку Росії її зобов'язань, які регламентує міжнародне право.
- У США вважають дії російської влади невиправданими. Там заявили, що таким чином Росія знову порушила свої міжнародні зобов'язання.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає необґрунтованою висилку трьох європейських дипломатів з Росії. Берлін не виключає, що дії Москви не залишаться без відповіді.
- Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Росії. Варшава погрожує у відповідь заходами, якщо Москва не скасує свого рішення.
- Канада підтримала дипломатів трьох країн, висланих з Росії. МЗС Канади закликало Росію "звільнити усіх несправедливо затриманих та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".
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Вислання дипломатів з Росії: що відомо
- 5 лютого міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що вишле з країни 3 співробітників європейських посольств "за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбулися 23 січня".
- Залишити Росію мають дипломати з Німеччини, Польщі та Швеції. Причиною є те, що посадовці нібито взяли участь у масових протестах у Росії 23 січня.