Орбан постійно "вставлятиме палиці в колеса": які можливості для тиску він має

Європейський Союз 1 лютого погодив допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро. Раніше проти цього рішення виступав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, тому європарламентарі обдумували різні варіанти, що обійти можливе вето.

Наші європейські колеги знають, як треба діяти у подібних ситуаціях. Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зауваживши, що надання допомоги обговорювали не один місяць.

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Якою може бути реакція Угорщини

"На жаль, в Орбана залишається багато можливостей, щоб постійно "вставляти палиці в колеса". Він може це робити під час передвступного процесу щодо членства України в ЄС, і під час самих переговорів", – розповів дипломат.

Угорський прем'єр хотів мати не одноразовий політичний вплив щодо рішення про 50 мільярдів євро. Він прагне зберігати за собою цей вплив щороку. Наприклад, вирішуватиме умови для надання допомоги, суму грошей. Якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, знову може з'явитися ідея переглянути це рішення.

Угорський прем'єр прагне мати свої "політичні гачки". Це не є для України катастрофою, але така ситуація ризикована, тому на неї треба зважати, а ризики прораховувати,

– додав Павло Клімкін.

Наші європейські партнери знають, як діяти. Наприклад, вони можуть створити окремий фонд чи виділяти кошти від кожної країни. Орбан готовий на компроміс, але може висувати непублічні умови й вже починає це робити.

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