Орбан постійно "вставлятиме палиці в колеса": які можливості для тиску він має
Європейський Союз 1 лютого погодив допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро. Раніше проти цього рішення виступав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, тому європарламентарі обдумували різні варіанти, що обійти можливе вето.
Наші європейські колеги знають, як треба діяти у подібних ситуаціях. Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зауваживши, що надання допомоги обговорювали не один місяць.
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Якою може бути реакція Угорщини
"На жаль, в Орбана залишається багато можливостей, щоб постійно "вставляти палиці в колеса". Він може це робити під час передвступного процесу щодо членства України в ЄС, і під час самих переговорів", – розповів дипломат.
Угорський прем'єр хотів мати не одноразовий політичний вплив щодо рішення про 50 мільярдів євро. Він прагне зберігати за собою цей вплив щороку. Наприклад, вирішуватиме умови для надання допомоги, суму грошей. Якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, знову може з'явитися ідея переглянути це рішення.
Угорський прем'єр прагне мати свої "політичні гачки". Це не є для України катастрофою, але така ситуація ризикована, тому на неї треба зважати, а ризики прораховувати,
– додав Павло Клімкін.
Наші європейські партнери знають, як діяти. Наприклад, вони можуть створити окремий фонд чи виділяти кошти від кожної країни. Орбан готовий на компроміс, але може висувати непублічні умови й вже починає це робити.
ЄС виділив Україні 50 мільярдів євро: що відомо
- Усі 27 лідерів Євросоюзу погодили надати Україні військову допомогу. Мовиться про 50 мільярдів євро, які Україна отримає впродовж чотирьох років. З цієї суми прямої допомоги є 17 мільярдів, ще 33 мільярди – у формі кредитів. Президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що таке рішення забезпечить постійне фінансування для України. Також він додав, що ЄС відомо, що "поставлено на карту".
- Раніше цей транш допомоги декілька разів блокував Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи цю ситуацію, заявив, що не варто йти на компроміси з угорським прем'єром. Також він додав, що в ЄС немає "втоми від України", але вже є "втома від Орбана". Туск звернувся до союзників з проханням продемонструвати свою єдність навколо України.
- Напередодні голосування з Віктором Орбаном зустрілися лідери країн ЄС. Західні ЗМІ пишуть, що з політиком говорили прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Емануель Макрон. Головною темою розмови було надання допомоги Україні. Зустріч з представницею Італії Орбан підтвердив сам, опублікувавши відповідне фото.