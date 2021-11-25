У ЄС вимагають від Росії припинити переслідування кримських татар

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав Росію звільнити затриманих кримських татар. Дипломат вимагає, щоб агресор припинив переслідувати та залякувати жителів окупованого Криму.

Маасікас нагадав про чергове затримання кримських татар. Окупанти затримали 31 людину, серед яких були жінки та діти. Посол рішуче засудив такі дії Росії.

До речі Масові затримання кримських татар у Криму: прокуратура відкрила справу

Усі затримані мають бути негайно звільнені, а переслідування та залякування в незаконно анексованому Криму мають припинитися,

– наголосив Маасікас.

Масові затримання кримських татар: що відомо

У Сімферополі 23 листопада затримали 31 активіста біля ізолятора тимчасового тримання. Там дійсно було 10 жінок та 4 журналістів. Вони прийшли зустріти Едема Семедляєва – адвоката українських політв'язнів. Його взяли під варту 12 листопада через звинувачення у начебто непокорі поліції.

1 листопада російські окупанти затримали 19 кримських татар під будівлею суду у Сімферополі. Вони прийшли на засідання справи щодо вироку фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". До речі, росіяни часто затримують жителів півострова через нібито причетність до "Хізб ут-Тахрір". Це ісламська політична партія, яка заборонена в Росії, проте легальна в Україні та Криму.

Текст поста Матті Маасікаса:

Засуджуємо неодноразові масові затримання кримських татар Росією. Нещодавно було затримано 31 особу, серед яких жінки та діти. Усі затримані мають бути негайно звільнені, а переслідування та залякування в незаконно анексованому Криму мають припинитися.