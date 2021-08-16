ЄС збирається на екстрене засідання через Афганістан: хочуть надати притулок біженцям

Голови МЗС країн Європейського Союзу у вівторок 17 серпня проведуть кризові переговори через ситуацію в Афганістані. Основними питаннями екстреного засідання дипломатів ЄС будуть евакуація своїх громадян та надання притулку біженцям.

Ініціатором термінових переговорів став голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Їх проведуть у форматі відеоконференції.

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ЄС може надати притулок біженцям з Афганістану

Жозеп Боррель переконаний, що Афганістан зараз перебуває на роздоріжжі, а безпека його громадян та міжнародна безпека зараз перебувають під загрозою.

Голова Європарламенту Давид Сассолі у твітері заявив, що ситуація в Афганістані потребує єдиної відповіді від усіх країн-членів ЄС. Зокрема Європа має надати притулок біженцям.

Країна потребує тривалого та всебічного політичного рішення, яке б захищало права жінок та дозволяло афганцям жити безпечно та гідно. Необхідно надати притулок тим, кому загрожує переслідування,

– додав Сассолі.

Захоплення Кабула терористами "Талібану": головне

15 серпня 2021 року бойовики угрупування "Талібан" почали наступ на столицю Афганістану – Кабул. Для уникнення жертв, влада вирішила без бою здати місто.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув територію країни. Спочатку в оточенні президента повідомляли, що той полетів у Таджикистан, однак в тамтешньому МЗС цю інформацію заперечили. Де зараз перебуває Гані – невідомо.

Терористи взяли під контроль майже всю інфраструктуру міста. У Кабулі набирає обертів мародерство. Ті, хто не зміг або не схотів покидати Афганістан, стараються не виходити з будинків.

Аеропорт Кабула досі залишається непідконтрольним бойовикам. Так перебувають американські військові. Летовище стало останньою надією тисяч афганців, які намагаються покинути країну іноземними евакуаційними рейсами.

В аеропорті загинули декілька людей. Точної кількості поки не повідомляють, однак відомо, що декілька з них загинули у тисняві, а інші під час падіння з літака при спробі вилетіти з Кабула тримаючись за шасі літака.