ЄС зупинить дію угоди про спрощення візового режиму з Росією

Росія через вторгнення до України стає все більш ізольованою від цивілізованого світу. Євросоюз з 28 лютого зупиняє спрощений візовий режим для громадян країни-окупантки.

Про це стало відомо у ніч з 25 на 26 лютого. Тепер окупанти не зможуть використати спрощений пакет документів та платитимуть більше за візові заявки.

До теми Час на нашу користь: Росія слабшає з кожним боєм, Україна – стає лише сильнішою

Останні санкції проти окупантів

Євросоюз увів нові санкції проти глави уряду Михайла Мішустін та заступник голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва. Це відбулося на через продовження війни Росії проти України.

Для літаків російських авіаліній Болгарія заборонила літати над своєю територією. Зазначили, що це крок солідарності з українським народом. Заборона почне діяти з суботи 26 лютого.

Крім цього, Євросоюз заборонив експорт у Росію технологій для нафтової галузі. Зазначили, що стараються бити по найболючіших точках країни-окупантки.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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