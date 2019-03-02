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      ЄС виділить величезну суму для безпеки в Азовському морі

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      ЄС виділив величезну суму для безпеки в Азовському морі
      ЄС виділив величезну суму для безпеки в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки Азовського узбережжя України.

      Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Одеської області, сказав, гроші виділять, зокрема, Маріуполю і Бердянську,

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      У такий спосіб Євросоюз допоможе Україні протистояти російській агресії. Адже, наприклад, через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі у 2018 році морська галузь зазнала збитків на 10 мільярдів гривень.

      Чому ситуація на Азові загострилася?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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      Теги: Новини України Євросоюз Конфлікт в Азовському морі Гроші Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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