"Непоправна втрата": у боях за Україну загинув командир аеромобільного відділення Євген Хоменко

Жахлива війна, які розв'язала Росія, продовжує забирати життя українських захисників та захисниць. Так, на жаль, стало відомо, що у бою загинув український воїн Євген Хоменко.

Чоловікові було всього 37 років. Він був родом із Миргорода Полтавської області.

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Україна втратила ще одного бійця

У Миргородській міській раді розповіли, що на війні з російськими окупантами загинув Євген Хоменко, 1986 року народження.

Чоловік був командиром аеромобільного відділення та захищав територіальну цілісність України на території Луганської області.

У міській раді також повідомили, що захисник, вірний військовій присязі, загинув 1 березня 2024 року у бою за Батьківщину, виявивши мужність і стійкість.

Миргородська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї громади. Вічна пам’ять загиблому Герою, який віддав життя за Україну. Герої не вмирають,

– йдеться у повідомленні.

У захисника залишилися троє неповнолітніх дітей. Про дату й час прощання із Євгеном Хоменком громаді повідомлять додатково.

Інші трагічні втрати України у війні

5 березня оприлюднили інформацію про те, що у бою з російськими окупантами загинув гравець регбійного клубу Політехнік Андрій Гуцал. Трагічна подія сталася 27 лютого під час виконання бойового завдання.

6 березня стало відомо, що у боях на Донеччині загинув молодший сержант ЗСУ Віталій Нєжинський. Сумну звістку повідомив фанатський рух сімферопольської Таврії, до якого належав Віталій Нєжинський. Відданому уболівальнику та захиснику України було лише 27 років.

За свою країну життя віддав Іван Педоренко з Тернопільщини. Захисника мобілізували до Збройних Сил України у жовтні 2022 року. Під час боїв він продемонстрував неймовірну мужність, а також високий професіоналізм. За успішне виконання завдань та відвагу Івана Педоренка нагородили відзнакою "Золотий хрест".

На жаль, 1 березня загинув також 30-річний військовий Сергій Тришкалюк з Тернополя під час виконання бойового завдання у Сумській області. Відомо, що він входив до складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана українському воїну.