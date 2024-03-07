"Непоправна втрата": у боях за Україну загинув командир аеромобільного відділення Євген Хоменко
Джерело:Миргородська міська рада
Жахлива війна, які розв'язала Росія, продовжує забирати життя українських захисників та захисниць. Так, на жаль, стало відомо, що у бою загинув український воїн Євген Хоменко.
Чоловікові було всього 37 років. Він був родом із Миргорода Полтавської області.
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Україна втратила ще одного бійця
У Миргородській міській раді розповіли, що на війні з російськими окупантами загинув Євген Хоменко, 1986 року народження.
Чоловік був командиром аеромобільного відділення та захищав територіальну цілісність України на території Луганської області.
У міській раді також повідомили, що захисник, вірний військовій присязі, загинув 1 березня 2024 року у бою за Батьківщину, виявивши мужність і стійкість.
Миргородська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї громади. Вічна пам’ять загиблому Герою, який віддав життя за Україну. Герої не вмирають,
– йдеться у повідомленні.
У захисника залишилися троє неповнолітніх дітей. Про дату й час прощання із Євгеном Хоменком громаді повідомлять додатково.
Інші трагічні втрати України у війні
- 5 березня оприлюднили інформацію про те, що у бою з російськими окупантами загинув гравець регбійного клубу Політехнік Андрій Гуцал. Трагічна подія сталася 27 лютого під час виконання бойового завдання.
- 6 березня стало відомо, що у боях на Донеччині загинув молодший сержант ЗСУ Віталій Нєжинський. Сумну звістку повідомив фанатський рух сімферопольської Таврії, до якого належав Віталій Нєжинський. Відданому уболівальнику та захиснику України було лише 27 років.
- За свою країну життя віддав Іван Педоренко з Тернопільщини. Захисника мобілізували до Збройних Сил України у жовтні 2022 року. Під час боїв він продемонстрував неймовірну мужність, а також високий професіоналізм. За успішне виконання завдань та відвагу Івана Педоренка нагородили відзнакою "Золотий хрест".
- На жаль, 1 березня загинув також 30-річний військовий Сергій Тришкалюк з Тернополя під час виконання бойового завдання у Сумській області. Відомо, що він входив до складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.