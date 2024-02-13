Раніше був заступником Залужного: Зеленський призначив уповноваженого з гарантій безпеки

Володимир Зеленський 13 лютого призначив нового уповноваженого з гарантій безпеки. Цю посаду обійняв генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Раніше Мойсюк був заступником головнокомандувача ЗСУ. Він також активно брав участь у командуванні військами в російсько-українській війні.

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Мойсюк став уповноваженим з гарантій безпеки

На сайті президент України з'явився указ про призначення Євгена Мойсюка на нову посаду.

Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України,

– мовиться в указі.

Про нове призначення генерала Зеленський також згадав і під час свого вечірнього звернення. За словами глави держави, Мойсюк тепер займатиметься реалізацією гарантій безпеки для України, а також розвитком Сил оборони.

"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", –зауважив президент.

Крім того, Зеленський нагадав, що угода про гарантії безпеки уже є з Великою Британією. А наразі триває підготовка нових угод, і не лише з європейськими силами. Президент зазначив, що кожна така домовленість має бути реалізована якнайшвидше.

Генерал має великий досвід на фронті

Євген Мойсюк вже понад два десятки років служив на різних посадах у Збройних силах України. Його шлях розпочався у 2000 році, коли він взяв на себе роль командира парашутно-десантного та розвідувального взводу у 25 окремій повітряно-десантній бригаді в Болграді.

Його лідерські навички були ще більше відточені під час перебування в Іраку з 2004 по 2005 рік у складі українського миротворчого контингенту. Відданість Мойсюка справі підтримання миру продовжилася під час його служби в миротворчій місії в Косово з 2008 по 2009 рік.

На знак визнання його зразкової служби у 2012 році Мойсюк був призначений командиром першого парашутно-десантного батальйону. Однак саме його ключова роль проявилася у конфлікті проти російських окупантів.



Євген Мойсюк – новий уповноважений з гарантій безпеки / Фото "Aрмія.Inform"

Зокрема, Мойсюк керував обороною Донецького аеропорту в грудні 2014 року, вміло організовуючи виведення особового складу. За цей подвиг 5 грудня 2018 року йому було надано звання генерал-майора.

Продовжуючи своє кар'єрне зростання, 21 липня 2019 року Мойсюк обійняв посаду командувача Десантно-Штурмових військ Збройних Сил України. Його виняткові лідерські якості були вкотре визнані, коли 5 грудня 2019 року йому було надано звання генерал-лейтенанта.

У 2021 році президент Зеленський призначив його заступником головнокомандувача Збройних Сил України. На цій посаді він перебував до 2024 року.