Пригожин видав сенсаційну статтю про "закінчення СВО", – військовий експерт пояснив її мету

Підрозділи вагнерівців на Бахмутському напрямку посилюють десантно-штурмовими військами Росії. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що глава ПВК "Вагнер" вербує мобілізованих, і цьому не проти міноборони Росії.

Та це "співробітництво" не допоможе росіянам узяти Бахмут. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, це свідчить про те, що ПВК "Вагнер" зазнала дуже великих втрат.

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"Не лише так званих мобілізованих ув'язнених, яких у більшій кількості Пригожин зміг завербувати. Але їх в дуже великій кількості було ліквідовано у боях за Бахмут Збройними силами України", – заявив він.

На його думку, два тижні тому почалися дуже серйозні втрати у "професійному ядрі" цієї групи, яке було із кількох тисяч.

"Там 6-7 тисяч було на кінець минулого року. Це – "професійні" найманці, "висококваліфіковані бійці", але їм довелося брати участь у дуже тяжких боях, в яких вони зазнали серйозних втрат", – наголосив військовий експерт.

І з цим пов'язано два моменти. Один із них – це участь повітряно-десантних підрозділів регулярних військ міноборони Росії у спробах взяти Бахмут.

"І одночасно дозвіл Пригожину на вербування додаткового "персоналу", – зазначив Федоров.

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Сенсаційна заява

Військовий експерт упевнений, що це призвело до того, що ватажок вагнерівців випустив дуже "сенсаційну статтю" для Росії. Євгєній Пригожин закликав завершити так звану "СВО" та закріпитися на тих територіях, які окупувала Росія.

"Випустив цілком сенсаційну статтю для Росії, в якій поставив питання про те, що треба взагалі закінчувати цю "операцію". Я б сказав, він висловлювався в тому сенсі, що треба припиняти спроби наступу й перейти в оборону. Як він сказав, "кігтями вчепитися" в ті окуповані території", – розповів він.

Юрій Федоров зауважив, що на думку Пригожина, після того, як буде забезпечена "надійна оборона", треба переходити до певних переговорів з Україною та завершення бойових дій.

Це свідчить про те, що Пригожин – людина загалом злочинна, але далеко не дурень. Він розуміє, що сили та засоби Росії майже вичерпані, сил для наступу немає. Він робить ставку на оборону,

– заявив військовий експерт.

Путін марить Україною

Він переконаний, що така заява ватажка вагнерівців – це погляд, який поширений серед вищого керівництва Росії. Однак, він не властивий Володимиру Путіну. Мовляв, у президента країни-агресорки інша концепція, яка йде до того, що треба вести довготривалу війну, "війну на виснаження".

Що Захід "втомиться" від проблем, пов'язаних з Україною, "втомиться" від неї, скоротить допомогу. І тоді Україна як "стиглий плід" просто сама впаде в руки Росії". Я думаю, що така концепція абсолютно неспроможна,

– наголосив Федоров.

Він упевнений, що вона дуже далека від реальності. Але, попри це, за його словами, російський диктатор вірить у такі "чудеса".

"Як це притаманно багатьом диктаторам, які, по суті, перебувають на межі повного провалу. Вони починають вірити в якісь "чудеса", що все раптом "перевернеться", всі негативні тренди та тенденції обернуться "позитивними", – розповів військовий експерт.

"Чудес" не буває

Однак, "чудес" у світовій політиці не буває.

"А у війнах, практично, теж не буває. Тому значна кількість наближених до Путіна облич, досить впливових, як фронтмена обирає Пригожина", – зазначив він.

А ватажку вагнерівців, на думку Федорова, втрачати немає чого.

"Він ніяких держпосад не займає в державному апараті. Звільнити його звідкись неможливо. Розправитися теж поки що, певно, ні. У його противників немає сил", – розповів він.

Військовий експерт вважає, що через це глава ПВК "Вагнер" і дозволяє собі виступати з відносно сміливими для сучасної Росії висловлюваннями.

"Це свідчить про розуміння, яке назріває в оточенні Путіна. Певної реальності, яка для Росії в загальному конче несприятлива", – підсумував він.

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