Хто стоїть за Пригожиним: Піонтковський назвав конкретні імена

Євгєній Пригожин за останні місяці набув собі слави чи не головного критика міноборони Росії. Поступово він починає нарікати й на Владіміра Путіна, хоч поки завуальовано. При такій розкутій поведінці Пригожина давно уже могли знищити. Однак з цим персонажем у Росії не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, ватажок ПВК "Вагнера" може стати "головним обличчям" майбутніх революційних процесів у Росії. Його роль недооцінювати не варто. Найімовірніше, Пригожин вже вирвався з-під "крила" Путіна.

Вас може зацікавити Стратити не можна помилувати: чому Путін не нагодує Пригожина "новачком"

"Він – фронтмен цієї операції. Безглуздо продовжувати стверджувати, що він працює на замовлення Путіна. Так, працював, але він переріс замовлення. Зараз він дискредитує Путіна в кожному виступі", – зазначив Андрій Піонтковський.

Хто стоїть за Пригожиним

Якби Пригожин працював сам, то велика ймовірність, що його б давно ліквідували. Його підтримують певні впливові сили. Зокрема, деякі люди у вищому політичному керівництві Росії зрозуміли, що війна уже програна. Вони усвідомили, що якщо нічого не змінювати, то війна неминуче перетече у революцію.

Ці десятки тисяч військових, якій зможуть вижити, побіжать з автоматами в столицю і рознесуть ту ж Рубльовку, "візьмуть на вила". Ці люди дійшли до висновку, що краще цей процес зробити керованим,

– зауважив Піонтковський.

Перед політичною елітою постало питання, як втримати владу та власність у країні, що програє війну. Вони й знайшли "геніальний варіант" – використати "кухаря Путіна". Пригожин є лідером мас, які будуть готовими знести владу, коли прийде їхній час.

"Пригожин їм підказує, що війна програна, її потрібно завершувати організовано. "Візьмуть на вила", але тих, кого самі поділять по списку", – наголосив політик.

До слова, великою помилкою Піонтковський називає сприйняття Пригожина як "революційного вождя". Ватажок ПВК "Вагнера" є олігархом, який заробив гроші, співпрацюючи з владою.

Андрій Піотковський розповів, чому Пригожина ще не ліквідували: дивіться відео

Конкретні імена

Важливою та самостійною фігурою є російський підприємець Юрій Ковальчук. Піонтковський розповів, що він є одним з основних ідеологів війни в Україні та фактично автором стратегії ядерного шантажу.

Це людина, на яку Путін дивиться дещо зверхньо. Думаю, це він тепер прийшов до висновку, що "велика ідея перемоги над Заходом" провальна. Тепер же потрібно рятувати, те, що є,

– зазначив Піонтковський.

Однак ні Пригожин, ні Ковальчук, при всьому своєму впливу на Путіна, не можуть віддавати прямі накази силовим структурам.

"В цій змові має бути те, що я називаю "глибинним КДБ". Це ті сили, які є сьогодні у ФСБ. Але не Патрушев (Ніколай – 24 Канал)", – припустив опозиціонер.

Перше завдання цього так званого союзу – заволодіти армією. Вона їм потрібна для того, аби примати контроль над спецназу ГРУ та сил спеціальних операцій. Пригожин, до речі, уже наполягає на призначенні нового міністра оборони Міхаїла Мізінцева.

Елементом цієї операції є також перегрупування у Бахмуті. Євгєній Пригожин заявив, що начебто "звільнив" місто, а тепер виводить вагнерівців. Натомість він передав позиції регулярним військовим, які, за його ж словами, обов'язково програють.

Пригожин відвів війська з Бахмута: останні новини