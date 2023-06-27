"Фронтмен партії почесної капітуляції": у чому полягає пропагандистська робота Пригожина
Євгєній Пригожин провалив свій похід на Москву і, ймовірно, може з'явитися у Білорусі згідно з домовленостями. В Росії ватажок вагнерівців виконував певну пропагандистську роботу, яка спершу була вигідна Путіна. Утім, згодом опинився в "опозиційній партії" до кремлівського диктатора.
Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він пояснив справжню роль вагнерівця в Росії.
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Пропагандистська робота Пригожина
Пригожин міг виконувати функцію "батога" по відношенню до Шойгу та Герасимова, коли вони разом з Кадировим програли протистояння в Києві та інших областях, вважає Піонтковський. Це могло бути вигідно Путіну, аби показати громадськості цапів-відбувайлів. Утім, останні декілька місяців ватажок вагнерівців розширив межі своєї критики до викриття російської армії, яка прокралася, і тези "про війну, яка не має сенсу".
"Пригожин – фронтмен достатньо впливового угрупування, яке я називаю "партією почесної капітуляції" і протиставляю путінській "партії почесної нічиєї". Всім зрозуміло, що Росія програла війну в Україні. Залишилася війна за утримання Путіна біля влади", – відзначив Піонтковський.
Андрій Піонтковський про роль Пригожина: дивитись відео
Під "почесною нічиєю" публіцист має на увазі контроль Путіним тимчасово окупованих територій – це він зможе "продати" своїй публіці. Але більшість розуміє, що ні Україна, ні Захід на це не погодяться.
Вони підтримують ідею почесно капітуляції і до цього підводила пропагандистська робота Пригожина. Всі свої останні звернення до народу він завершував словами про бездарне керівництво Шойгу і Герасимов, мовляв так не ведуть війну, вона програна і з України треба йти,
– пояснив він.
Невдалий похід на Москву Пригожина: останні новини
- 23 червня Пригожин заявив про начебто ракетний удар російської армії по його тиловим військам і оголосив війну військовому керівництву Росії. Він разом зі своїми найманцями відправився на Москву, попередньо пройшовши Ростовську та Воронезьку області.
- Надвечір 24 червня вагнерівець заявив, що зупиняється за 200 кілометрів від російської столиці, аби "не пролилася кров". Відомо, що з ним вів перемовини начебто Алєксандр Лукашенко. Ймовірно, Пригожину пообіцяли не розформовувати його ПВК.
- Щоб зберегти своє життя, колишній "кухар Путіна" мав відправитися в Білорусь. Зранку 27 червня стало відомо, що літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.