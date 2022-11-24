Зеки закінчуються дуже швидко: м’ясник Пригожин отримав у підпорядкування чмобіків-смертників

Захоплення Бахмута є настільки важливим для керівника групи "Вагнера" Євгена Пригожина та самого кремлівського диктатора, що заради нього вже поклали безліч життів росіян. Загальні втрати загарбників на цьому напрямку вже давно перевалили за 5 тисяч осіб.

Втім, російське військо не збирається зупинятися на цьому, оскільки Пригожин, який фактично керує атаками на Бахмут, вирішив виконати свою обіцянку захопити місто за будь-яку ціну. Все заради того, аби додати собі політичних бонусів та просунутися в напрямку захоплення крісла очільника міноборони Росії.

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За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, оскільки багатомісячні спроби взяти місто у лобових атаках виявилися даремними, Пригожин отримав від Путіна подарунок – посилення найманців-зеків частково мобілізованим "м’ясом".

Показове забиття до смерті – норма для вагнерівців

Судячи з усього, власник приватної армії користується надзвичайною довірою бункерного дідугана. Оскільки той всередині листопада перетнув умовну "червону лінію" та погодився передати у підпорядкування Пригожина "могилізованих" росіян.

Раніше подібні прохання, які надходили від керівника вагнерівців, Путін ігнорував. Існував чіткий розподіл між різними кремлівськими кланами: Шойгу та компанія керують виключно армійськими угрупованнями, а Пригожин – найманцями та в’язнями.

При цьому група "Вагнера" мала безліміт на отримання будь-якого важкого озброєння – від танків до літаків. Приватне угруповання вбивць створювалося для унеможливлення армійського бунту. При цьому на фронті вагнерівці мали б діяти виключно окремо від особового складу ЗС Росії.

Саме в такий спосіб божевільний диктатор досягав певного балансу: обидва злочинні угруповання діяли на користь досягнення військово-політичних цілей, однак у разі чого вони б захищали його одне від одного.

Втім, у якийсь момент амбіції Пригожина почали виходити з-під контролю Путіна. Перший дозволив собі відкрито атакувати своїх суперників та вступив у відкриту боротьбу за посаду міністра оборони із подальшою метою захопити російський престол.

Пригожин зрозумів, що суспільна підтримка Шойгу та російського генералітету постійно зменшується на фоні військових провалів, то ж він для посилення своїх політичних позицій має демонструвати перемоги. Оскільки ж доля зеків росіян взагалі не хвилює, а кількість в’язнів у країні-агресорці дає можливість безлімітно набирати у військо особовий склад, Пригожин із самого початку безжалісно ганяв їх на забій у лобові атаки. Схема була вкрай простою: якщо бійці ЗСУ ліквідували сотню відпущених з-за ґрат в’язнів, але відступили на метр, на місце загиблих одразу ж привозили ще 150–200 осіб. Не рахуючись із втратами, "кухар Путіна" поклав під Бахмутом щонайменше 3 тисячі зеків та дві тисячі найманців, бойовиків Донбасу та місцевих мобілізованих. Однак у листопаді він зіштовхнувся з кількома серйозними проблемами.

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По-перше, якість та мотивованість в’язнів впала фактично до нульової позначки. Серед відправлених на смерть злочинців ставало все більше тих, хто вирішив використати потрапляння у зону бойових дій як спосіб втекти на волю. Крім того, поменшало серед них і таких, хто готовий віддати своє життя за ідеї Путіна. Чимало зеків почали здаватися у полон. Багато хто – втік.

То ж аби хоч якось контролювати своє військо опущених, Пригожин особисто наказав забивати до смерті кожного, хто відмовляється виконувати накази. Для більшого залякування підконтрольні власнику групи "Вагнера" псевдоЗМІ й взагалі опублікували відео зі стратою одного із в’язнів, що побував в українському полоні.

Масові та показові страти у загонах "Вагнера" давно вже стали нормою для цього угруповання. А віднедавна вони розповсюджуються й на "чмобіків", яких Пригожин отримав у порушення джентльменського договору, що існував між вежами Кремля.

Пригожин захоплює міноборони

Згідно з неформальними домовленостями, мобілізовані до складу ЗС Росії мали б підпорядковуватися виключно керівництву міноборони, однак правила гри серед кремлівської верхівки змінилися.

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Той факт, що Пригожин зміг вибити для себе доступ до частково мобілізованих для поповнення своїх втрат свідчить про те, що Путін дуже близький до зміни армійського командування, яке стрімко втрачає його довіру.

То ж віднедавна на штурм Бахмута почали відправляти не тільки "вагнерівців", але й "чмобіків". Тих самих, що нещодавно дивом вижили на Херсонщині. При цьому Пригожин вирішив берегти "своїх" та показово відправляє на забій першими саме мобілізованих.

Ніякого успіху подібна тактика, звісно, не приносить. Загарбники без перерви, хвиля за хвилею, йдуть у наступ на всій лінії фронту та гинуть. На їх місце одразу ж відправляють інших. Так щодня в українських степах віддають своє життя сотні російських мобілізованих. Заради того, щоб Пригожин отримав місце міністра, а Путін міг похизуватися захопленням чергового вщент зруйнованого населеного пункту.