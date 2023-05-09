Щасливий дідусь виявиться м*даком, – як Пригожин епічно "привітав" Путіна з 9 травня

Євгеній Пригожин продовжує нити. Він бідкається, що обіцяних снарядів майбутні "двохсоті" вагнерівці досі не отримали. Тим часом втекти з території біля Бахмута вони начебто не можуть.

Пригожина не запросили на крінжовий парад до Москви, тому він влаштовує вже традиційні істерики на камеру. Зокрема, він вже традиційно побідкався, що вагнерівцям не дають снаряди. Й кількість "двохсотих" серед пригожинських зеків зростає щодня. Панічні заяви Пригожина поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Вагнерівцям начебто погрожують "державною зрадою"

Героїчна оборона Бахмута увійшла в історію, а мужність українських героїв вразила весь світ. Російські окупанти не змогли досягнути там жодного результату. Пригожин, вагнерівці якого пакетизуються щодня, вже навіть заявляв, що відійде від Бахмута. Хоча у це й тоді мало хто вірив.

Але тепер "кухар Путіна" заявив, що вагнерівці залишаються й продовжать "двохсотитися" щонайменше ще декілька днів. Окрім того, Пригожин поскаржився, що міноборони Росії погрожує розцінити відхід вагнерівців від Бахмута як державну зраду.

"Кухар Путіна" розповів, що одна з бригад міноборони Росії вже втекла з-під Бахмута. Так злякалася контрнаступу ЗСУ, що просто залишила "стратегічний плацдарм", де ліквідували щонайменше 500 вагнерівців.

Вони просто взяли та драпанули,

– бідкається Пригожин.

"Щасливий дідусь-м*дак"

Не забув Пригожин привітати й Путіна з 9 травня. Доки у Москві шабаш "побєдобєсія", "кухар Путіна" записав чергове звернення. Він вкотре побідкався через снаряди й наголосив, що "вбивають наших солдат, а щасливий дідусь думає, що йому добре".

Далі Пригожин ставить риторичне запитання: "як жити Росії, якщо цей дідусь виявиться закінченим м*даком".

Жодних імен, але все зрозуміло.

Як Пригожин привітав Путіна: дивіться відео з мережі

Що кажуть в ISW про ситуацію у місті

Аналітики з ISW наголосили, що до Бахмута стягнули додаткові сили вагнерівців. Запеклі бої тривають. Водночас інформацію про начебто прибуття кадирівців на Бахмутський напрямок в ISW спростовують.

Українські герої провели низку успішних контратак біля Бахмута.