Втрат майже 170%: Прігожин визнав загибель десятків тисяч вагнерівців у Україні

Євгеній Прігожин продовжує вити через колосальні втрати вагнерівців. Українські захисники відправили до Кобзона десятки тисяч окупантів.

Станом на 5 травня на концерт до Кобзона вже вирушили 193 210 російських окупантів. Серед них – чимало вагнерівців. "Кухар Путіна" вже впав в істерику.

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Прігожин рознився, що вагнерівців кинули без боєприпасів. Він влаштував на камеру справжню істерику й почав розповідати про 170% вагнерівців вбитими та пораненими. Водночас згодом раптом заявив, що втрати вагнерівців не дотягують до цієї цифри.

Російські загарбники, як павуки у банці, й починають пожирати одне одного. У своєму епічному провалі "кухар Путіна" звинувачує Сєргєя Шойгу та інших.

Пригожин вже зняв істеричне відео

До слова, це вже не перше таке "епічне" відео Прігожина упродовж останньої доби. У ніч на 5 травня він вже зняв "шок-контент для Шойгу", "обклавшись" при цьому трупами вагнерівців. Так "кухар Путіна" намагається вижебрати у російського Міноборони боєприпаси. Тим часом вагнерівці продовжують успішно "пакетизуватися".

Також Прігожин погрожує, що начебто виведе вагнерівців з-під Бахмута, де з ними успішно борються герої ЗСУ. Водночас у цю ІПСО "кухаря Путіна" ніхто не вірить.