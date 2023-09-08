Був безмежно добрим та хоробрим: після важкого поранення на фронті помер воїн Євген Савельєв
Джерело:Анна Демиденко
На жаль, на війні загинув український військовий та волонтер Євген Савельєв з позивним "Добрий". Він отримав важке поранення на фронті 28 серпня.
Євген Савельєв помер 7 вересня. Прощання з військовим відбудеться 8 вересня у храмі Святого Духа у Києві. Його поховають на Байковому кладовищі.
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Що відомо про загиблого бійця
Як розповіла волонтерка Анна Демиденко, Євген на початку повномасштабного вторгнення разом з усією своєю родиною приєднався до організації "Жіночий Ветеранський Рух".
Безмежно добрий, відповідальний та хоробрий чоловік. Він з усією прекрасною дружньою родиною з початку повномасштабного вторгнення приєднався до штабу "Жіночого Ветеранського Руху" та безперервно допомагав, возив, грузив, підтримував та ніколи не боявся їздити у найнебезпечніші місця. Як і не побоявся піти на війну, щоб захищати і свою родину, і всіх нас,
– зазначила волонтерка.
Відомо, що у загиблого воїна залишилась дружина Вікторія та двоє дітей.
Євген помер від важкого поранення на фронті / фото із соцмереж
Страшні втрати України на фронті
- Поблизу Кліщіївки, що у Бахмутському районі, загинув український військовий Дмитро Алехно. Йому було лише 19 років. Дмитро проживав у Полтавській області. Його серце зупинилось 2 вересня через ворожий мінометний обстріл.
- Також під Кліщіївкою поліг боєць з Харківщини Олександр Таран. У захисника залишився маленький син.
- У боях за Україну загинув Василь Сімора – воїн з Тернопільщини. Він був командиром розвідвідділення. Героєві було 44 роки.