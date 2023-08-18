Хто такий Євген Сокур, на якого планували замах у Києві

На заступника голови ДПСУ Євгена Сокура скоїли замах у Києві. Цікаво, що до приходу в Податкову Сокур був офіційним помічником нардепа Данила Гетманцева, який першим повідомив про інцидент.

Наразі Євген Сокур виконує обов'язки заступника голови Державної податкової служби України.

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Що відомо про Євгена Сокура

Передусім відомо, що до приходу в податкову він був офіційним помічником Данила Гетманцева, очільника профільного комітету Ради й куратора усієї податкової політики. Про Євгена Сокура відомо небагато. Його біографію не можна знайти навіть на офіційному сайті податкової служби. Єдина ексклюзивна інформація про Сокура є в матеріалі журналістів програми "Гроші" на 1+1.

Журналісти повідомили, що до податкової він прийшов у віці 29 років й одразу на керівну посаду, хоч не працював в ДПС ні дня. На запитання представників ЗМІ Сокур відповідав, що до цього займався лише приватною юридичною практикою.

Також відомо, що Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу, але не пройшов, адже 18 квітня 2022 року переможницею оголосили Марину Баряхтар. Проте через 3 дні вона чомусь відмовилася від посади, а переможцем оголосили Сокура. Вже 7 травня 2022 року він став в.о. заступника голови Державної податкової служби. Гетманцев казав, що його взяли, тому що "не було охочих".

За що Сокур відповідає у Податковій

Журналісти заявили, що саме Євген Сокур нібито відповідає за блокування накладних по всій країні. Крім цього, він офіційно курує ще й акцизні збори та штрафи бізнесу – тобто, всі найскандальніші сфери. Коментував цю інформацію чомусь саме Гетманцев – він заперечив виданню Liga.net той факт, що Сокур керує системою моніторингу ризикових податкових накладних.

Журналісти запевняють, що Сокур з подачі Гетманцева буцімто "прикриває" масштабну схему обдирання бізнесу через блокування накладних.

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