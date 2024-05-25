Після вибухів у Євпаторії над Новофедорівкою піднявся дим

У тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Росіяни заявили, що побачили дим над селищем Новофедорівка, що у Сакському районі.

Саме у Новофедорівці розташований військовий аеродром "Саки". До речі, внаслідок атаки по аеропорту в січні 2024 року загинув заступник командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Алєксандр Чорнобривий.

Дивіться також Це початок удушення росіян в Криму: Черник припустив, як можуть знищити Кримський міст

Що відомо про вибухи в Криму

У російському телеграм-каналі написали, що звуки в Євпаторії нібито "з'ясовують". Водночас небо чисте.

"Сакський район, уважніше там, де звуки. Є проблема, не пов'язана із прильотом", – вирішили в телеграм-каналі.

У моніторинговій групі "Кримський вітер" вже опублікували фото диму над Новофедорівкою та відзначили, що підписник повідомив їм, що:

над Новофедорівкою підіймається дим;

у Євпаторії пролунали вибухи.

Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк росіян. Він вважається основою авіаційного угруповання, яке підтримує російські війська на Півдні України. Полк має на озброєнні бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Згодом "Кримський вітер" уточнив, що інформація щодо Новофедорівки може бути помилковою. Адже їм повідомили, що там горять приватні котеджні споруди під Євпаторією.

"А вибухи, які було чути, – від газових балонів", – уточнили в моніторинговій групі.

Станом на 9:46 окупанти повідомили, що вони тимчасово перекрили дорогу Саки – Євпаторія через пожежу в районі Прибережного. Місцевий закликали їхати об'їзними дорогами.

Вибухи в Криму: останні новини