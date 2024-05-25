Після вибухів у Євпаторії над Новофедорівкою піднявся дим
У тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Росіяни заявили, що побачили дим над селищем Новофедорівка, що у Сакському районі.
Саме у Новофедорівці розташований військовий аеродром "Саки". До речі, внаслідок атаки по аеропорту в січні 2024 року загинув заступник командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Алєксандр Чорнобривий.
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Що відомо про вибухи в Криму
У російському телеграм-каналі написали, що звуки в Євпаторії нібито "з'ясовують". Водночас небо чисте.
"Сакський район, уважніше там, де звуки. Є проблема, не пов'язана із прильотом", – вирішили в телеграм-каналі.
У моніторинговій групі "Кримський вітер" вже опублікували фото диму над Новофедорівкою та відзначили, що підписник повідомив їм, що:
- над Новофедорівкою підіймається дим;
- у Євпаторії пролунали вибухи.
Згодом "Кримський вітер" уточнив, що інформація щодо Новофедорівки може бути помилковою. Адже їм повідомили, що там горять приватні котеджні споруди під Євпаторією.
"А вибухи, які було чути, – від газових балонів", – уточнили в моніторинговій групі.
Станом на 9:46 окупанти повідомили, що вони тимчасово перекрили дорогу Саки – Євпаторія через пожежу в районі Прибережного. Місцевий закликали їхати об'їзними дорогами.
Вибухи в Криму: останні новини
- В тимчасово окупованому Криму вибухи пролунали ввечері 23 травня 2024 року. Їх чули серед іншого – в Алушті.
- Партизани "Атеш" повідомили, що там вдалось вразити вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Вона є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму. Агенти розповіли, що в росіян пошкоджене устаткування та багато ліквідованих окупантів.
- Вже 24 травня росіяни почали евакуйовувати своїх військовослужбовців з Джанкойського аеродрому на інші, які розташовані в глибині Криму. Паралельно росіяни почали відновлювати та, ймовірно, модернізувати аеродроми у глибині півострова. Зокрема, Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).