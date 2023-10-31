Путін розпалює антисемітизм, – Шейтельман сказав, чому погроми почалися саме на Кавказі
У Росії тривають антисемітські погроми. Вони розпочались саме на Кавказі, тому що там найбільше підтримують кремлівського диктатора Владіміра Путіна.
Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що Путін неодноразово розпалював антисемітизм та висловлювався проти євреїв.
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Погроми продовжаться
Михайло Шейтельман вважає, що антиізраїльські протести розпочались саме на Кавказі, бо там найбільше путіністів. Під час виборів найвищий показник підтримки у Путіна був саме у Дагестані.
Чому це почалося на Кавказі? Там найвища підтримка Путіна. Під час виборів найвищий відсоток у Путіна був у Дагестані – 90, 7%. Загалом по Росії – 76%. Тому регіони, де у нього максимальна підтримка, вийшли на вулиці,
– сказав він.
За словами політтехнолога, погроми продовжаться і в інших регіонах Росії, зокрема, у Москві, Краснодарі, Новосибірську та інших містах.
Шейтельман про антисемітські протести у Росії: дивіться відео
Антиєврейські погроми у Росії: головне
- Погроми розпочались 29 жовтня, коли натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали та шукав євреїв, які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Однак жорстокі погроми відбувались не лише у Махачкалі. Зокрема, у Нальчику підпалили недобудований єврейський культурний центр, а на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" – "єврей" арабською).
- МЗС Ізраїлю в Єрусалимі закликало російську владу захистити ізраїльтян та євреїв. У США та НАТО закликала гарантувати безпеку ізраїльтян та євреїв.
- Натомість росіяни знайшли у погромах "український слід". З відповідними заявами виступили речник Кремля Дмітрій Пєсков, представниця МЗС Росії Марія Захарова та глава Дагестанської Республіки Сєргєй Меліков.
- У МЗС України заявили, що масові антиізраїльські протести та погроми у Дагестані – це наслідок роботи російської пропаганди. За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, російські еліти та суспільство роками насаджували антисемітизм.