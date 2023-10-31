Путін розпалює антисемітизм, – Шейтельман сказав, чому погроми почалися саме на Кавказі

У Росії тривають антисемітські погроми. Вони розпочались саме на Кавказі, тому що там найбільше підтримують кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що Путін неодноразово розпалював антисемітизм та висловлювався проти євреїв.

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Погроми продовжаться

Михайло Шейтельман вважає, що антиізраїльські протести розпочались саме на Кавказі, бо там найбільше путіністів. Під час виборів найвищий показник підтримки у Путіна був саме у Дагестані.

Чому це почалося на Кавказі? Там найвища підтримка Путіна. Під час виборів найвищий відсоток у Путіна був у Дагестані – 90, 7%. Загалом по Росії – 76%. Тому регіони, де у нього максимальна підтримка, вийшли на вулиці,

– сказав він.

За словами політтехнолога, погроми продовжаться і в інших регіонах Росії, зокрема, у Москві, Краснодарі, Новосибірську та інших містах.

Шейтельман про антисемітські протести у Росії: дивіться відео

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