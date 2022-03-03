Єврейська бабуся пережила Гітлера з нацистами, а тепер змушена втікати з Києва від росіян

3 березня 2022 , 14:22
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Джерело:

фейсбук Головного рабина України

Бабуся-єврейка Рахель пережила Гітлера з нацистами. Однак тепер 92-річна жінка змушена втікати з Києва від росіян.

Розмову з жінкою у мережі оприлюднив Головний рабин України. Бабуся розповіла, що їй довелося і доводиться переживати.

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Пережила Гітлера з нацистами, та змушені втікати від росіян

Цю бабусю звуть Рахель, їй 92 роки. Вона пережила Голокост. У 1941 році бігла на останньому ешелоні від німців, і цим уникла Бабиного Яру,
– зазначив Головний рабин.

А у 2022 році жінка змушена бігти з Києва від російських бомбардувань.

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Автор: Наталія Пристанська