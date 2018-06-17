Євродепутатка неочікувано відгукнулася про Марш рівності у Києві: відомі подробиці

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс високо оцінила роботу правоохоронних органів та державних інституцій у Києві під час Маршу рівності у Києві.

Про це вона розповіла в коментарі УП.

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Я думаю, що це був "прайд", який отримав повну підтримку державних інституцій. Київська поліція і Нацполіція охороняли порядок дуже професійно,

– зазначила політик.

Окрім цього, Хармс додала, що марш пройшов під егідою гідності прав і плюралізму.

Нагадаємо, що ще перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві 17 червня противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб, деякі з них отримали травми.

Після цього члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів.