Євродепутатка неочікувано відгукнулася про Марш рівності у Києві: відомі подробиці
Депутат Європарламенту Ребекка Хармс високо оцінила роботу правоохоронних органів та державних інституцій у Києві під час Маршу рівності у Києві.
Про це вона розповіла в коментарі УП.
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Я думаю, що це був "прайд", який отримав повну підтримку державних інституцій. Київська поліція і Нацполіція охороняли порядок дуже професійно,
– зазначила політик.
Окрім цього, Хармс додала, що марш пройшов під егідою гідності прав і плюралізму.
Нагадаємо, що ще перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві 17 червня противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб, деякі з них отримали травми.
Після цього члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів.
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