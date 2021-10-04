Зараз інструмент зміцнення України, а не ціль, – Кулеба про євроінтеграцію
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Дмитро Кулеба заявив, що європейська інтеграція – для України, для громадян, для внутрішніх інтересів. За його словами, нині це інструмент зміцнення держави, а не ціль.
Міністр закордонних справ зазначив, що хоче, аби українці реалістично оцінювали євроінтеграцію як курс. Про це він повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".
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Навіть якщо завтра в Брюсселі хтось вийде і скаже, що Україна ніколи не стане членом ЄС, це не означає, що ми повинні згорнути реформи, припинити впроваджувати європейські правила і рухатися до більш тісної інтеграції саме з європейським простором,
– сказав дипломат.
Глава МЗС наголосив, що ці правила і ця інтеграція зміцнюють Україну зсередини та роблять державу більш стійкою, сильною та близькою західному світу, який зайшов у жорстке протистояння з Китаєм.
Євроінтеграція – інструмент зміцнення
"Я думаю, що попереду в Євросоюзу дуже важкі часи, він у дещо розгубленому стані. Я не думаю, що всередині ЄС відбуватимуться якісь великі кризи та проблеми, там є запас міцності", – додав Дмитро Кулеба.
А саме сприйняття євроінтеграції в Україні ми маємо змінити. Це не питання "Дадуть нам членство чи ні?" Євроінтеграція – це зараз інструмент зміцнення України, а не ціль,
– підсумував міністр.
До слова Україна планує стати членом ЄС і НАТО у найближчі 5 – 10 років, – Шмигаль
Вступ України до Євросоюзу: що відомо
- П'ятий президент Петро Порошенко 27 червня 2014 року підписав економічну частину Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
- Через менш ніж 2 роки, 1 січня 2016, наша держава приєдналася до Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
- Дмитро Кулеба заявив, що Україна вступить до НАТО швидше, ніж в Європейський Союз. Однак конкретних дат глава МЗС не назвав.